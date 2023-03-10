وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن استراتيجية سد النقص في الهيئة التمريضية، ومشروع النظام الطبي الإلكتروني.



وجاء في السؤال الأول لوزير الصحة ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل توجد استراتيجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لسد النقص في الهيئة التمريضية من خلال رفع عدد المقاعد المخصصة للطلبة الدارسين في معهد التمريض؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كان الجواب النفي، فما أسباب ذلك؟



2- إحصائية تفصيلية لعدد أفراد الهيئة التمريضية من غير الكويتيين العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والذين تم التعاقد المباشر معهم موزعين وفق جنسياتهم.



3- عدد العقود الموقعة مع الشركات المحلية لتزويد وزارة الصحة بالهيئة التمريضية وقيمة كل عقد على حدة، وعدد أفراد الطاقم التمريضي محل كل عقد.



وجاء السؤال الثاني لوزير الصحة كما يلي: لقد بات من الضروري أن يتم ربط الملف الطبي لكل مواطن بنظام طبي إلكتروني موحد يربط بين جميع المستشفيات والمستوصفات الحكومية، بحيث يتمكن المريض عند زيارته أي طبيب وفي أي مستشفى من الاطلاع على تاريخه المرضي وكذلك الاطلاع على نتائج كل الفحوصات التي أجراها ما يسهل على الطبيب والمريض سرعة التشخيص ومعالجة المريض بطريقة أكثر فاعلية ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال خصوصا في الحالات الحرجة والحوادث الطارئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- ما آخر ما وصل إليه مشروع إنشاء نظام طبي إلكتروني موحد يربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية بقاعدة بيانات تشمل جميع الملفات الطبية للمرضى؟ مع تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا المشروع؟ وإلى أي المراحل وصل؟ وهل يوجد جدول زمني محدد لهذا المشروع والكلفة المالية المحددة له؟