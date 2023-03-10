

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسواق المالية أحمد السميط إنه في إطار سعي الجمعية الدائم لتحقيق أهدافها التي تتمثل في رفع المستوى المهني لأعضائها وتنمية كفاءاتهم العلمية من خلال إقامة المحاضرات والندوات الاقتصادية والحلقات الدراسية، عقدت ندوة بعنوان «قيادة التمويل المستدام»، وذلك في إطار خطتها التدريبية السنوية بشراكة مثمرة مع بورصة الكويت وشركة (Refinitiv) وهي واحدة من أكبر مزودي بيانات الأسواق المالية والاقتصادية في العالم.



وأضاف السميط أن الجمعية بصدد عقد المزيد من هذه الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات التدريبية على مستوى العالم لتقديم خدمة تدريبية عالية المستوى للسادة أعضاء الجمعية ما يسهم في تطوير أعضائها علميا من خلال إطلاعهم على أحدث المعلومات في مجال أسواق المال.