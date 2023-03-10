

عاطف رمضان



أنجزت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة بإدارة خدمة المواطن 18.957 إجراء خلال شهر فبراير الماضي، منها 124 إجراء تخص الطلبات الإسكانية، إضافة إلى 65 إجراء تخص التخصيص و48 إجراء تخص بدل الإيجار.



وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن استقبلت في الشهر ذاته 45 إجراء يخص التوثيق، إضافة إلى 26 إجراء يخص التوزيع و4 إجراءات للمساكن المؤجرة، بالإضافة إلى 18 إجراء يخص التحصيل.



وقد استخرج قسم الاستقبال 1921 شهادة لمن يهمه الأمر، واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال باستقبال 1469 مكالمة مباشرة من المواطنين.



والجدير بالذكر أن مجموع عدد المعاملات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني هي 212 ومجموع عدد الخدمات المنجزة عن طريق تطبيق سهل هي 14934.



كما قدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 91 متمثلة في قطاع الطلبات والتخصيص، وقطاع التوزيع والتوثيق.