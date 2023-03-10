

عبدالعزيز الفضلي



أقيم ماراثون الرياضيات في موسمه الرابع لجميع المراحل التعليمية لمدارس البنين والبنات، ولك في مدرسة عبدالعزيز ياسين الغربللي - بنين والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية.



وذكرت الموجهة الفنية الأولى لمادة الرياضيات شيخة الحجرف أن فكرة المسابقة تهدف إلى رفع مهارات التفكير لدى المتعلمين وخلق روح التعاون في الفريق الواحد والعمل الجماعي وإلى التحفيز على السرعة في حل المهارات الرياضية، بالإضافة إلى التركيز في المسابقة على اختيار الصف المعني في المسابقة بمعنى في المرحلة الابتدائية تم اختيار الصف الرابع لأنه يحتوي على انتقال للمهارات الفكرية وبناء فكري ومهاري لدى المتعلم الذي يخدمه في الصف الخامس كذلك في المرحلة المتوسطة لدينا الصف الثامن لنفس الأسباب.

وذكرت أنه في المرحلة الثانوية آثرنا أن تكون المسابقة للصف العاشر لأنه بداية مرحلة جديدة تشمل التحصيل في المعدل التراكمي، فالواجب أن نكون مطمئنين في البناء المعرفي والفكري لدى المتعلمين يستطيع منه أن ينطلق إلى الصف الحادي عشر والثاني عشر، مضيفة أن اليوم الثالث مخصص للمرحلة الابتدائية وهو اليوم الأخير للمسابقة.



وأوضحت الحجرف أنه سيتم تكريم الفائزين من المراحل التعليمية الثلاث من البنين والبنات في الحفل الختامي، موجهة الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة وأولياء الأمور على تعاونهم ودعمهم.



بدورها، قالت أحلام رمضان مديرة مدرسة عبدالعزيز ياسين الغربلي، إن المسابقة تهدف إلى صقل مهارات المتعلمين في مادة الرياضيات متمنية التوفيق والنجاح للمدارس المشاركة والطلبة الفائزين.