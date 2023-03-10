القاهرة - ناهد إمام



قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارا من 15 مارس 2023.



وذكر البنك في بيان له امس أن القرار يتضمن زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70.000 (سبعون ألف جنيه مصري)، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120.000 (مائة وعشرون ألف جنيه مصري)، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400.000 (أربعمائة ألف جنيه مصري).



وأوضح أن الزيادات الجديدة تأتي في الحدود القصوى للمعاملات في ضوء متابعته لطلبات العملاء، واستطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها.



وأضاف شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1.8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.



ويهدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى تعزيز التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.