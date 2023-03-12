أسامة دياب



أشاد عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستـان د.زبيد الله زبيدوف بلقائه الأخير مع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتبي والذي وصفه بالمتميز، حيث ناقش معه سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وقال زبيدوف، في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مقر السفارة مع سفير هولندا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة للحديث حول مؤتمر المياه الذي ستستضيفه الأمم المتحدة نهاية هذا الشهر بمبادرة طاجيكية - هولندية- إن علاقتنا مع الكويت تتطور بشكل كبير في جميع المجالات، مؤكدا اهتمام الكويت بملف المياه، لافتا إلى أن إحدى الشركات الكويتية تود استيراد آلاف المكعبات من المياه من طاجيكستان عن طريق باكستان.



وأشار إلى أن طاجيكستان وهولندا توليان ملف المياه وتغير المناخ أهمية قصوى، مضيفا: لقد بدأ التعاون القوي بين هولندا وطاجيكستان وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه منذ ما يقرب من عامين.



من جانبه، أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة د.أسعد حفيظ عن شكره لسفارة طاجيكستان على تنظيم هذه الفعالية المهمة حول مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023، الذي سيعقد في نيويورك في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023.



وقال في كلمة له إن هذا المؤتمر يعد الأول للأمم المتحدة يركز على المياه منذ عام 1977 وهو لحظة محورية لتسريع العمل في مجال المياه.



بدوره، أعرب سفير هولندا لدى البلاد لورنس ويستهوف عن اعتزازه بمشاركة هولندا في أول مؤتمر مخصص للمياه في الأمم المتحدة منذ ما يقرب من 46 عاما، والذي ستشترك في تنظيمه طاجيكستان وهولندا.



وأشار إلى أنه وفقا للجنة العالمية لاقتصاديات المياه فإن مليارين من سكان العالم لا يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب، كما أن طفلا واحدا تحت سن الخامسة يموت كل دقيقة بسبب المياه الملوثة.



وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات جريئة لاستعادة التوازن في دورة المياه العالمية لضمان تحقيق وصول الجميع إلى المياه الصالحة للشرب وتمكين المياه لدعم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، داعيا الى ضرورة إعادة توجيه إدارة المياه محليا وعالميا. وحذر من خطورة تفاقم أزمة المياه وإعاقة الجهود المبذولة لوقف تغير المناخ إذا لم يتم التخطيط والتنسيق بشكل صحيح لاستراتيجية المياه والمناخ.



وقال : نحن نعمل مع الكويت لتطوير تقنيات لتحسين استخدام المياه، كما نبحث أساليب تطوير الزراعة.