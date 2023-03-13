

عبدالعزيز الفضلي



طالب مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي مديري ومديرات المدارس ورياض الاطفال بضرورة تحديث بيانات جميع العاملين في مدارس منطقة الفروانية التعليمية وبصفة عاجلة.



وقال العجمي في نشرة عممها على الادارات المدرسية وتلقت «الأنباء» نسخة منها «يرجى ضرورة تحديث بيانات العاملين التابعين لإدارة الشؤون التعليمية وإدارة الشؤون الإدارية والفنية وإدارة الأنشطة التربوية في مدارس ورياض الأطفال بمنطقة الفروانية التعليمية موضحا ذلك من خلال الباركود الخاص لكل إدارة وذلك للأهمية واتخاذ ما يلزم بصفة الاستعجال.



وعلى صعيد متصل شدد مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي في نشرة اخرى عممها على الادارات المدرسية على ضرورة التعامل الصحيح مع سلفة الصندوق المالي وجاء في النشرة التي تلقت «الأنباء» نسخة منها «انه تنظيما لحسن سير العمل وإنجازه ولمقتضيات المصلحة العامة فيما يتعلق بالفواتير الخاصة بالصندوق المالي ستقوم إدارة منطقة الفروانية التعليمية ممثلة برئيس قسم المحاسبة ورئيس قسم إدارة الأنشطة بلقاء تنويري بكيفية التعامل الصحيح مع سلفه الصندوق المالي وإجراءات التعامل مع بنود الصرف حسب المراحل التعليمية».



لذا يرجى حضور الاجتماعات التي ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين للمرحلة الابتدائية بمدرسة عامر بن ربيعة للبنين الساعة التاسعة صباحا.



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