الاتفاق بين البلدين من شأنه الارتقاء بالتعاون بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، مشيدا سموه بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.



سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ - رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، مشيدا سموه بمبادرته برعاية المباحثات الثنائية السعودية -الإيرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء والهام الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي وبالدور والجهود المبذولة التي قامت بها جمهورية الصين الشعبية واستضافتها للمباحثات الثنائية بين كلا البلدين والتي توجت بالتوصل إلى الاتفاق باستئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما وبصورة جسدت حرص الصين على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، متمنيا سموه له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين الصديقين كل التطور والنماء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة وإلى أخيه الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد - رئيس جمهورية العراق الشقيق، أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، مشيدا سموه بالمساهمة الفعالة للبلدين الشقيقين للوصول إلى الاتفاق باستئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي.



سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق لسلطنة عمان وجمهورية العراق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، مشيدا سموه بهذا الاتفاق الذي جسد حرص البلدين على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما يعود بالنفع ويحقق الازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة.



سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل التقدم والازدهار.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بريثفيراجسنغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية موريشيوس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.