اتفاق بنّاء ومهم ونتمنى كل التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية وإيران



بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى د.سيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، مشيدا سموه بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، متمنيا سموه لهما دوام الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية كل التقدم والازدهار.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ ـ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلاميــــــة الإيرانية بشأن توصــــــل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، مشيدا سموه بمبادرته برعاية المباحثات الثنائية السعودية -الايرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء والمهم، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالتي تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وإلى أخيه الرئيس د.عبد اللطيف جمال رشيد - رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلاميـــــــة الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، مشيدا سموه بالمساهمة الفعالة للبلدين الشقيقين للوصول إلى الاتفاق باستئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنيا لهما دوام الصحة والعافية ولسلطنة عمان وجمهورية العراق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، مشيدا سموه بهذا الاتفاق الذي جسد حرص البلدين على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار.



من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بريثفيراجسنع روبون رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.