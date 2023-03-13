وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، قال في مقدمته، تعرضت محطة التحويل الرئيسية (السالمية B) لانفجار أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية في المحطة أدى إلى إصابة 4 مهندسين.



ونظرا لما تثيره هذه الحادثة من علامات استفهام حول سلامة محولات الكهرباء وإجراءات الصيانة وما يستتبع ذلك من مخاطر على الأرواح.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- هل شكلت الوزارة لجنة تحقيق في الواقعة؟ وما النتائج التي توصلت إليها التحقيقات؟ وما الإجراءات التي اتخذت؟



2- ما ضمانات سلامة الصيانة في المحطات الكهربائية، ومدى دقة وجود تعارض بين ما يطلبه المهندسون وما يعتمده المسؤولون؟



3- ما عدد محولات الكهرباء التي تعطلت خلال العامين الماضيين وحتى تاريخ السؤال؟ وهل تعرض المحول المذكور لأعطال خلال هذه الفترة؟



4- تزويدي بإحصائية بعدد مرات الصيانة التي أجريت لمحطة كهرباء السالمية التي تعرضت للانفجار خلال السنوات الثلاث الماضية، والتقارير الفنية عن حالة المحطة.



5- متى آخر دراسة أجرتها الوزارة عن المشاكل الناتجة عن توزيع محطات التحويل ومشاكل صيانة المحطات الكهربائية وإيجاد الحلول البديلة؟ مع تزويدي بنتائج هذه الدراسة والإجراءات التي اتخذت لمعالجة الاختلالات التي كشفت عنها.