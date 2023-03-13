أكد فريق القمر الاصطناعي الأول «كويت سات 1» إن القمر مستقر في مداره وتتم عملية المراقبة والرصد من محطة جامعة الكويت بكلية العلوم عبر مختبر «فيزياء الفضاء» لقسم الفيزياء.



جاء ذلك في لقاء صحافي أجرته جامعة الكويت مع فريق «كويت سات 1» حول مرحلة ما بعد إطلاق القمر ومتابعة آخر التحديثات والتحديات التي واجهت الفريق.



وقالت عضو التطبيقات بدور السبتي، خلال اللقاء، إنه بعد تسلم الإشارة الأولية للقمر الاصطناعي تم البدء بالتأكد من صحة وسلامة جميع الأنظمة الملحقة بالقمر التي يبلغ عددها خمسة أنظمة.



وأوضحت أن الأنظمة هي نظام توليد وتخزين الطاقة ونظام التحكم ونظام التواصل الذي يتم عن طريقه إرسال الأوامر واستقبال الإشارات ونظام تحديد الموقع، إضافة إلى النظام الخاص بالكاميرا والذي يتم من خلاله إرسال أوامر محددة للكاميرا والإحداثيات لتصوير أماكن محددة بالكويت.



وأضافت السبتي أن مرحلة ما بعد استقبال الصور التي تم تحديد احداثياتها مسبقا يتم استقبال الصور ومن ثم إرسالها للمحطة الأرضية للفريق الخاص بالتطبيقات الذي بدوره يفرز المعلومات حسب المجالات العلمية والبيانات المطلوب تحليلها كتخصص الجيولوجيا وعلوم البحار المستخدمة في الأبحاث العلمية التي تفيد الكويت.



من جانبه، قال مسؤول الفريق الإداري للمشروع الوطني كويت «سات -1» علي الدمخي: بعد إطلاق القمر الاصطناعي تم تواجد الفريق بالمحطة الأرضية في قسم الفيزياء بكلية العلوم، وذلك لالتقاط الإشارة التي يستغرق وصولها من خمس إلى عشر دقائق للحصول على البيانات.



وذكر أن دورة مرور «كويت سات 1» على الكويت تبلغ من ثلاث إلى أربع دورات في اليوم، لذا يتوجب وجود فريق المحطة الأرضية في ترقب مرور القمر ليدخل في مدار الكويت.



وأوضح الدمخي أن مهمة الفريق التقني والعمليات استقبال الإشارات ومراقبة القمر الاصطناعي، مضيفا أن مرور القمر الاصطناعي وطريقة استقبال الإشارة عبارة عن مدة زمنية معينة يمر القمر خلالها فوق دولة الكويت ويتم عبرها إرسال أوامر محددة على أن يتم استقبال الصور في الدورة الثانية للقمر الاصطناعي ومن ثم البدء بإنزال البيانات والعمل على تحليلها.



وأضاف أنه في غضون الفترة الحالية سيتم التقاط صور فضائية للكويت ونشرها، مبينا أن القمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات 1» مسجل رسميا ويمكن للجمهور والهواة المهتمين تتبعه عبر البرامج المختصة برصد الأقمار الاصطناعية.



بدورها، قالت عضو الفريق التقني أنفال اللنقاوي: إن عملية التواصل مع القمر الاصطناعي هي عملية يتم جدولتها عبر فريق المحطة الأرضية باستخدام برامج وتطبيقات معينة لتحديد فترات العبور والفترة الزمنية له والتي تعتبر مهمة جدا للتواصل مع القمر.



وبينت اللنقاوي انه عند دوران القمر يتم التواصل من خلال المحطة الأرضية المتواجدة في كلية العلوم والتي يتم من خلالها طلب وإصدار الأوامر ومن ثم استقبال البيانات في فترة زمنية لاحقة وتعتبر هذه الفترة فترة اختبارات في البداية للتأكد من سلامة القمر الاصطناعي.



وأضافت انه خلال فترة التواصل يتم طلب البيانات لنظام معين ومن خلال هذه البيانات يتأكد الفريق من أن النظام فعال وفي الفترة السابقة قام الفريق باختبار الأنظمة وكل نظام يتم اختباره من ناحية السلامة وآلية عمله للتأكد من فعالية وسلامة الأنظمة.



من جهته، قال عضو الفريق حمد الهندي: إن القمر يمر فوق الكويت من ثلاث إلى أربع مرات باليوم، مبينا أن كل قمر صناعي يمر بمراحل متعددة ونحن حاليا بمرحلة تسمى «LEOP» وهي مرحلة تمتد إلى ثلاثة أشهر تقريبا يتم خلالها اختبار الأنظمة الموجودة في القمر الاصطناعي.



وأوضح أن الأنظمة فعالة وتستقبل الإشارات بشكل ممتاز ونظام الملاحة بالنسبة للمحطة الأرضية يستقبل الإشارات بشكل سليم، كما أن الكاميرا تعمل حاليا على التقاط الصور للكويت من الفضاء والتي سيتم تحليلها من قبل الباحثين.