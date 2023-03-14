twitter facebook whatsapp viber telegram email الماجد تفقَّد معرض خدمات إدارات «العدل» الثلاثاء 2023/3/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 3710 A+ A- استمع عبدالعزيز الماجد خلال جولته في المعرض التعريفي لخدمات إدارات العدلجانب من جولة الوزير الماجد في المعرضهاشم القلاف متفقدا أجنحة المعرض أسامة أبوالسعودقام وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز نزاهة عبدالعزيز الماجد بزيارة للمعرض التعريفي لعرض خدمات الإدارات بوزارة العدل بمجمع الوزارات.كما قام وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف بزيارة للمعرض.