عبدالكريم العبدالله



افتتح مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي المؤتمر السنوي للمختبرات الطبية.



وقال د.وليد البصيري في كلمته خلال الافتتاح إن وزارة الصحة تولي جل اهتمامها بالمستجدات الخاصة بالمختبرات الطبية وتطورها لأحدث ما توصلت إليه من تقدم ومستوى عال.



وأشار إلى أن كوادر المختبرات الطبية لهم مساهمات فعالة ومشهودة في العديد من البحوث وما أظهرته من نتائج إيجابية تصدرت أشهر المجلات العلمية والمتخصصة عالميا، موضحا أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بالبرامج التي تتبناها منظمة الصحة العالمية وقد كانت مختبرات وزارة الصحة محل إشادة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بكفاءة فحص الفيروسات والمختبرات المرجعية لفحصها.



بدورها، أكدت رئيسة مجلس أقسام المختبرات ورئيسة المؤتمر د.ابتسام الجمعة أن مختبراتنا الطبية ركيزة أساسية وعصب المنظومة الصحية لما تقدمه من دور محوري في إنجاز الفحوصات الطبية على مستوى عال من الدقة مما ينتج عنه سرعة في تشخيص الأمراض وتوفير الوقت والجهد على الطبيب المعالج والمريض، فينعكس ذلك بالإيجاب على المجتمع من خلال توفير رعاية طبية صحية ومميزة.



وشددت على أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجالي المناعة والفيروسات، خصوصا خلال هذه الحقبة، والتي شهدت العديد من الأحداث الطبية على المستوى العالمي، حيث سيناقش المؤتمر كل ما استجد في هذين التخصصين مع نخبة من الأطباء من مختلف المجالات الطبية.



من جانبها، قالت عضوة اللجنة المنظمة ورئيس مختبر المناعة وتطابق الأنسجة في مركز يعقوب بهبهاني لزراعة النخاع والخلايا الجذعية ورئيس قسم المختبرات بمركز الراشد للحساسية د.ندى الشطي إن المؤتمر يولي اهتماما خاصا بالأمراض الفيروسية وأهم التطورات في مجال التشخيص المناعي وفيروس الكبد الوبائي والفيروسات التنفسية بعد جائحة كورونا.



وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش كذلك أحدث التطورات الطبية في مجال تشخيص ما قبل زراعة الأعضاء لمرضى زراعة الكلى والنخاع والخلايا الجذعية، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى مواكبة المختبرات الإقليمية والعالمية، مؤكدة حرص المؤتمر على تطبيق كل التوصيات.



وكشفت د.الشطي عن تطبيق تقنية «الأنسجة الافتراضية» في مختبرات المناعة بمركز يعقوب بهبهاني مما سهل على المختصين إيجاد المتبرع المناسب.



وأعلنت عن توجه لجعل تقنية فحوصات ANA في تشخيص الأمراض المناعية المختلفة «إلكترونية» في جميع مختبرات المناعة بعد البدء بها في مستشفى مبارك الكبير، مما يساهم في إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لمرضى الأمراض المناعية بشكل أسهل وأسرع توفيرا للوقت والجهد.



من ناحيتها، قالت عضوة اللجنة العلمية في المؤتمر د.عبير النجادة: إن هذا المؤتمر يعد فرصة لتوضيح دور المختبرات في الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات.