وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا بشأن التوظيف في القطاع النفطي، ونص على ما يلي:



إن قضية التوظيف في القطاع النفطي أصبحت حلما للشباب الكويتي الذين واصلوا تحصيلهم العلمي في شتى المجالات رغبة في الالتحاق به، ولكن مع كل إعلان لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها يواجه الشباب مشاكل منها صعوبة الاختبارات أو فرض شروط تعجيزية كالشرط الذي ينص على ألا يكون الخريج مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشرط ألا يكون قد مضى على سنة التخرج 3 سنوات، وشرط العمر، وتحديد نسبة القبول وغيرها من الشروط التي تهدف إلى إقصاء وتقليل عدد المجتازين، وذلك يفقد القطاع قدرته على تكويت الوظائف بسبب هذه الاختبارات والشروط، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما طرق وآليات شغل الوظائف في القطاع النفطي مع تزويدي باللوائح المنظمة والخاصة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بعدد الشواغر الوظيفية الفنية لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لكل شركة على حدة، وأسباب عدم شغلها منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- ما آلية مواعيد الإعلان عن الوظائف لجميع التخصصات لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ وهل تتغير مواعيد الإعلانات أو يتم نشر الإعلانات في مواعيد محددة كل سنة؟



3- بعد ارتفاع نسب الرسوب في الاختبارات الأخيرة للتعيين في القطاع النفطي بسبب صعوبة الاختبارات أو عدم وضوح بعض الأسئلة ووصف المتقدمين لها بـ (الاختبارات التعجيزية). فما إجراءاتكم بشأن تسهيل الاختبارات على المتقدمين للتعيين في القطاع النفطي؟ وهل تلقت المؤسسة والشركات التابعة أي شكاوى من المتقدمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما عدد تلك الشكاوى حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟



4- ما الجهة المسؤولة عن وضع الاختبارات؟ وهل تمت مراجعة الاختبارات للتأكد من مدى ملاءمتها للمستـــوى التعليمـــي للمتقدمين؟



5- كشف بأسماء كل المتقدمين لاختبارات التوظيف الأخيرة في القطاع النفطي، ومؤهلاتهم الدراسية، ونتيجة لك منهم على حدة، مع بيان الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبارات، وأسماء من اجتاز الاختبارات وتم قبوله ومؤهله الدراسي والجامعة التي تخرج منها.



6- عدد مجتازي اختبار التخصص منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال، وما النسبة المطلوبة للنجاح ومتوسط درجة الاختبار للمتقدمين؟



7- عدد مجتازي اختبار اللغة الانجليزية منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال، وما النسبة المطلوبة للنجاح ومتوسط درجة الاختبار للمتقدمين؟



8- عدد الكويتيين الحاصلين على شهـــادة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير الذين تقدموا للعمل لدى القطاع النفطي في مختلف الشركات بصفتهم مهندسين أو فنيين، وعدد من اجتاز الاختبارات التخصصية التي أجريت لهم منذ 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



9- بيـــان بأعــداد الكويتيين الذين تم تدريبهم وفي أي شركات تم تعيينهم بعد إكسابهم المهارات المطلوبة منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال؟



10- ما الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع المؤسسات التعليمية بجميع أشكالها، فيما يتعلق بالموائمة ما بين مخرجات التعليم وحاجة السوق في القطاع النفطي؟



11- المدد الزمنية وطبيعة البرامج التدريبية والتأهيلية للموظفين الجدد لدى المؤسسة والشركات التابعة لها؟



12- عـــدد المعينين في مختلف الشركــات النفطية من غير الكويتيين كمهندسين أو فنيين منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما سبب تعيينهم في القطاع النفطي؟ وهل أجريت اختبارات تخصصية لهم؟ اذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وفي حال عدم إجراء اختبارات لهم فما المبررات؟



13- نتائج ما تم تطبيقه حتى الآن بموضوع الإحلال والتكويت، مع تزويدي بمؤشرات رقمية بهذا الشأن.