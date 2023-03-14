وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بشأن الدراسة الاستراتيجية لرواتب موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية، نص على ما يلي:



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1- نمى إلى علمي أن الشركة الخاصة المتعاقد معها من أجل الدراسة الاستراتيجية لرواتب موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وما في حكمها قد أتمت تقريرها النهائي في ديسمبر من عام 2022، فما مدى صحة ذلك؟



2- كشف بأسماء الشركات التي أبرم التعاقد معها وكان من مهامه دراسة الأمور المالية أو الأجور خلال الفترة منذ 1 يناير 2019، حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان التكلفة التعاقدية لكل منهم، ومدة العقد، ومدى التزام الشركة بالمدة والمبررات أو الحاجة التي دعت إلى التعاقد معها؟



3- ما الدراسة النهائية التي توصلت إليها الشركة المشار إليها في البند الأول؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الدراسة باللغة العربية.



4- ما الإجراءات المتخذة لتطبيق الدراسة أو الاستراتيجية أو الخطة بشأن البند الأول؟



5- ما رؤيتكم في وضع أجور الموظفين الكويتيين العاملين في شركتكم؟ وهل هناك دراسة من أجلها؟