وجّه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن ندب موظفي هيئة أسواق المال إلى جهات حكومية أخرى، ونص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تجيز لوائح هيئة أسواق المال الندب من وإلى الهيئة؟



2- هل وافقت الهيئة أو وزارة التجارة والصناعة على ندب بعض موظفيها إلى جهة حكومية أخرى منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما المزايا التي كان يتقاضاها الموظفون المنتدبون من الهيئة أو الوزارة؟ وما الجهة المسؤولة عن تقييمهم؟ وما نتيجة التقييم السنوي خلال فترة الندب؟



3- هل سجل ديوان المحاسبة ملاحظات ومخالفات بشأن الندب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل اتخذت الهيئة أو الوزارة إجراءات لتصحيح المخالفات كليا أو جزئيا؟ إذا كان التصحيح بشكل كلي يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا صححت جزئيا فما الإجراءات التي ستتخذها أي من الجهتين لتصحيح باقي المخالفات؟



4- ما الجهة المختصة بمنح المنتدبين رواتبهم ومزاياهم؟



5- ما الأعمال التي كان يؤديها الموظفون المنتدبون في أي من الجهتين؟ يرجى تقديم ما يثبت أداءهم هذه الأعمال المنتدبون من أجلها.



6- هل تجاوزت مدة الندب ثلاث سنوات حسبما نصت عليه المادة (32) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية؟