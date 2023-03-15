عبدالكريم العبدالله



أعاد وزير الصحة د.أحمد العوضي تنظيم آلية عمل لجان الجودة والاعتماد في المستشفيات العامة، وأصدر الوزير قرارا، تلقت «الأنباء» نسخة منه، تضمن تشكيل مجلس للجودة في كل مستشفى.



وأوكل العوضي لمديري المناطق الصحية مهمة إصدار قرارات بتسمية مجلس الجودة في كل مستشفى وتشكيل لجنة للجودة برئاسة رئيس الهيئة الطبية وعضوية كل من رؤساء لجان الجودة، رئيس الهيئة التمريضية، رئيس قسم الشؤون الهندسية، ممثل عن الأقسام الإدارية، ممثل عن مكتب الجودة في المستشفى وأخيرا ممثل عن إدارة الجودة والاعتماد.



ولفت القرار إلى أنه في حال عدم وجود رئيس للهيئة الطبية في المؤسسة الصحية يتولى مدير المستشفى رئاسة المجلس، على أن تعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية كل شهر على الأقل، ويتولى المجلس العديد من المهام منها وضع خطة استراتيجية للجودة والسلامة الصحية بالتنسيق مع الجهات المختلفة واعتماد الخطة التنفيذية السنوية للجودة والسلامة للمؤسسة الصحية والإشراف العام على تطبيق البرامج وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقها.



كما يتولى المجلس كذلك مهمة اعتماد التوصيات الواردة من لجان الجودة قبل البدء بتنفيذها بما لا يتعارض مع القرارات الوزارية والإدارية المنظمة، ومتابعة تقييم جودة الخدمات المقدمة في المؤسسة الصحية والاستفادة من النتائج ومخرجات البرامج، مع الحرص على إعداد تقرير ربع سنوي لمجلس إدارة المستشفى وآخر نصف سنوي لمدير المنطقة الصحية ومدير إدارة الجودة والاعتماد.



من جانب آخر، اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الاهلي.



وتنشر «الأنباء» الاشتراطات التي اعتمدها الوزير العوضي وتشمل شروط تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الاهلي وتراخيص مزاولة الاطباء المهنة في القطاع الحكومي وتراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعد وغيرها.