عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم العيون في مستشفى الفروانية د.يوسف الحرز عن البدء لأول مرة في اجراء العمليات «الجراحية» لمرضى «الشبكية» في المستشفى. وبين أن اجراء عمليات الشبكية بمستشفى الفروانية سيخفف الضغط عن المستشفيات الأخرى وبخاصة مركز البحر للعيون، لافتا الى وجود اطباء متخصصين لإجراء هذه العمليات ومتابعتهم. وأكد أن قسم العيون في مستشفى الفروانية يشهد حاليا نقلة نوعية وتوسع في كافة الخدمات الصحية المقدمة سواء العلاجية او الجراحية.



واشار الى أنه مع افتتاح المستشفى الجديد سيتم التوسع في إجراء العمليات الجراحية في كل تخصصات العيون مثل «القرنية ـ الجلوكوما ـ عمليات الاطفال ـ محجر العين والجفون».



وأشاد د.الحرز بالدعم المطلق من وزير الصحة والوكلاء المختصين ومجلس أقسام العيون لتذليل كل العقبات من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والمراجعين بمناطقهم السكنية.