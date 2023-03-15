عبدالكريم العبدالله



أشاد رئيس رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين ورئيس الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة د.محمد المزعل العازمي بقرار وزير الصحة د.أحمد العوضي باعتماد برنامج تأهيل الممارسين العامين للأطباء العاملين في الرعاية الأولية ليعادل درجة الدبلوم ما يتيح لهم الترقية للأطباء الكويتيين وغير الكويتيين.



وأكد العازمي في تصريح صحافي أن هذا القرار سيسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث إن عدد أطباء العائلة والممارسين العامين تجاوز 1700 طبيب، مشيرا إلى أن 75% منهم هم أطباء ممارسون عامون وهم الفئة المستفيدة من هذا القرار، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات سيسهم في تطوير أداء الممارسين العامين، وسيشجعهم على بذل قصارى جهدهم ما سيسهم في الارتقاء بجودة وفاعلية خدمات الرعاية الصحية الأولية.



وشكر العازمي القائمين على برنامج الدبلوم المهني للممارسين العامين ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية ومجلس الأمناء على جهودهم في تطوير ودعم هذا البرامج.