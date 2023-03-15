جنان بوشهري خلال الاجتماع الأول لمكتب منتدى النساء البرلمانيات: أهمية دعم وجود المرأة السياسي في البرلمانات المنتخبة



قال رئيس الوفد البرلماني الكويتي في البحرين ثامر السويط إن العديد من الدول لاتزال تواجه حتى هذه اللحظة تحدي توفير الرعاية الصحية اللازمة لرعاياها، وذلك لتأثر قطاعها الطبي بالسلب من تبعات جائحة كورونا.



جاء ذلك في كلمة للسويط أمام المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد لمناقشة «الدعم البرلماني للجهود الوطنية والعالمية للتعافي من آثار الجائحة» والمقام على هامش أعمال المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.



وأضاف السويط أنه في حين يشق المجتمع الدولي طريقه في مسار التعافي التدريجي من الجائحة مازالت هناك تداعيات اقتصادية لهذه الأزمة على العالم الذي لم يستطع حتى اليوم أن يتشافى من تبعات الصدمة الاقتصادية والمالية التي ألمت به.



وأوضح أن التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة أكدت أن الفقر والجوع آخذان بالتفشي بمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي أحدث انتكاسة في كافة الجهود العالمية الحثيثة الساعية نحو تصغير فجوة الفقر العالمية وبناء مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا.



وأعرب عن الأمل في أن تساعد جهودنا البرلمانية المستمرة لوضع سياسات واستراتيجيات مناسبة تسعى نحو توحيد الصف العالمي للقضاء على هذه الجائحة والحد من تبعاتها بالقدر المستطاع.



وقال السويط «نأمل في إرساء الأسس والدعائم اللازمة نحو تحقيق تعاف مستدام يشمل كافة أطياف المجتمع دون تباين أو تمايز وأن يكون هناك تكافل وتكامل دولي نحو تقديم يد العون والمساعدة لمن هم أقل حظا من دول العالم».



من جانبها، شاركت النائبة د.جنان بوشهري في الاجتماع الأول لمكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي والذي تمت تزكيتها لعضويته ممثلة عن المجموعة العربية في انطلاق أعمال الدورة الـ 146 للاتحاد في البحرين.



وقالت بوشهري، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إنه كان مخصصا لتسكين المناصب في المكتب من رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان.



وأضافت أنها أكدت في مداخلاتها في الاجتماع على ضرورة تبني المكتب لقضايا النساء من الناحية السياسية وأن دعم وجودهم السياسي في البرلمانات المنتخبة أمر مهم.



وذكرت أن هناك قضايا محورية أخرى للنساء حول العالم تتعلق بقضاياهن من النواحي الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، داعية مكتب المنتدى النسائي لتبنيها والدفع بها من خلال البرلمانات حول العالم.



وشاركت بوشهري في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات الذي عقد امس ضمن أعمال المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي.



وكانت المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي قد زكت النائبة د.جنان بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد ممثلة للمجموعة العربية في المقعد المخصص لها في الاتحاد.



يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود.جنان بوشهري.



من جهته، شارك أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.محمد المهان في أعمال اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة ضمن أعمال المؤتمر الـ146 الاتحاد للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة.



وأكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. محمد المهان خلال الاجتماع أهمية عمل الأمم المتحدة وتعزيز المشاركة والمساهمة البرلمانية في مختلف أعمال واجتماعات الأمم المتحدة.



وبحثت اللجنة كيفية تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في تمثيل البعثات الديبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك طرق وأساليب العمل الجديدة المقترحة للجنة.



يذكر ان الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنائبين خالد الطمار ود.جنان بوشهري.



يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنائبين خالد الطمار ود.جنان بوشهري.