هل قام رئيس مجلس إدارة البنك بالطلب من المدير العام بالتكليف بإلغاء القرارات الصادرة في شأن معالجة الخلل في الوظائف الإشرافية غير المعتمدة؟

تزويدي بقرار مجلس إدارة البنك رقم 1/2023 المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 9/2/2023 بشأن الإجراءات القانونية لمعالجة أوضاع إشرافيي المكتب الفني

وجه النائب شعيب شعبان سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد جاء كالتالي:



بما يخص بنك الائتمان الكويتي يرجى تزويدي بنسخ من الآتي:



1 - كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 5560-2021 الوارد بتاريخ 27/7/2021 بشأن إلغاء اعتماد مراكز الخدمات المتكاملة في الهيكل التنظيمي للبنك.



2 - ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن شغل وظائف إشرافية غير معتمدة في الهيكل التنظيمي للبنك في مراكز الخدمات المتكاملة والمكتب الفني الواردة بالكتاب رقم 4242/2022 بتاريخ 29/6/2022.



3 - كتاب جهاز المراقبين الماليين بالبنك رقم 3 الوارد بتاريخ 24/4/2022 بشأن قيد مديونية ضد جميع شاغلي الوظائف الإشرافية غير المعتمدة بالهيكل التنظيمي للبنك.



4 - قرار مجلس إدارة البنك رقم 1/2023 المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 9/2/2023 بشأن اتخاذ إدارة البنك الإجراءات القانونية لمعالجة أوضاع إشرافيي المكتب الفني.



5 - كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 7484-2022 الوارد بتاريخ 22/11/2022 والذي تضمن الرأي القانوني لمعالجة أوضاع الإشرافيين غير المعتمدة وظائفهم في الهيكل التنظيمي للبنك.



6 - هل قام رئيس مجلس إدارة البنك بالطلب من المدير العام بالتكليف بإلغاء القرارات الصادرة في شأن معالجة الخلل في الوظائف الإشرافية غير المعتمدة؟



7 - يرجى تزويدي بنسخة من كل القرارات التي صدرت بإلغاء الوظائف الإشرافية غير المعتمدة والإجراءات التي اتخذت مع شاغليها سابقا.