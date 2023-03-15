ندى أبونصر



انطلقت امس فعاليات المؤتمر الخليجي الثاني لتحديات الأمن السيبراني الذي تنظمه الجمعية الكويتية لأمن المعلومات بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون وعدد من الجهات الحكومية والشركات المختصة في القطاع الخاص.



وشارك عضو مجلس الأمة النائب د.حسن جوهر في فعاليات الافتتاح معلنا في كلمة له عن صياغة قواعد مشتركة مع دول مجلس التعاون للخروج بقانون متكامل يتعلق بالأمن السيبراني، لافتا إلى أنه اطلع على مجموعة من المهمات التشريعية لدول مجلس التعاون الخاصة بهذا الشأن.



وقال إن الأمن السيبراني «هو تحول تقني معلوماتي سريع ويسير في وتيرة عالية، ويحمل في طياته العديد من النقاط الإيجابية من خلال رصد البيانات وتحسين البيئة المعيشية، لكنه في الوقت نفسه يحمل تحديات جبارة تبدأ بانتهاك خصوصية أي فرد والدخول في مفاصل الدولة».



وأشاد بالجهود العلمية التي يقدمها المنتدى الذي قدم 26 ورقة علمية لدعم وتطوير مفهوم الأمن السيبراني للكويت والأشقاء في دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي.



بدورها، قالت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان إن عملية بناء كيان آمن للدولة يكون من خلال دخول القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الجهود الحكومية، لصنع التقدم في مستقبل جديد لتحقيق رفعة الأمة، مبينة أن المنتدى والمعرض الخليجي الثاني جاء بمشاركة 25 متخصصا من 10 دول مختلفة، إضافة إلى معرض متخصص بتقنيات الأمن السيبراني.



واستعرضت زمان مجموعة من البيانات التي أشارت فيها الى أن هناك زيادة بمقدار 43% في الهجمات الإلكترونية منذ العام 2019، مبينة أن منطقة الخليج العربي تعتبر أكثر المناطق استهدافا لهذا النوع من الهجمات.



ودعت إلى ضرورة العمل لتنفيذ اختبارات أمنية كافية على التطبيقات الحكومية التي يجري إطلاقها، لافتة إلى أن الجمعية والمشاركين في المنتدى رفعوا تقريرا بالتوصيات الخاصة بموضوع الأمن السيبراني الى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إطلاق اتحاد خليجي يعنى بالأمن السيبراني لخدمة دول المجلس.



تكنولوجيا المعلومات



من ناحيته، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني إن «التحول الرقمي تصاحبه تحديات كثيرة، وأهمها كيفية مواكبة التكنولوجيا والمحافظة على الخصوصية والمعلومات».



وأضاف الحسيني أن «الموضوع ليس بسيطا بل سيادي ويمس جميع نواحي الحياة، فتدارس تحديات الأمن السيبراني من خلال التوعية وتبادل المعلومات والخبرات للتعامل مع التحدي الكبير».



وكشف عن خطط تدريبية يقوم الجهاز على تنفيذها حاليا، مبينا أن هناك ورشة خاصة بالأمن السيبراني بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة يستهدف فيها العاملين في القطاع الحكومي، حيث جرى خلال الفترة الماضية مشاركة ألف مواطن من عدة تخصصات فيها.