عبدالعزيز الفضلي



تضع وزارة التربية اللمسات الأخيرة على تحديد موعد الدوام المدرسي في شهر رمضان، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة



لـ «الأنباء»، ان «التربية» تتجه للأخذ بالاختيار الأول الذي حدده ديوان الخدمة المدنية من الخيارات



الـ 3، مشيرة الى انه الأنسب والأقرب مقارنة بمواعيد الدوام خلال الشهر الفضيل في السنوات الأخيرة. وأوضحت ان الدوام سيبدأ في التاسعة و45 دقيقة صباحا مع تقليص وقت الحصة، مشيرة إلى انه لن يتجاوز الـ 35 دقيقة، وهناك فرصتان، الأولى 10 دقائق والثانية ربع ساعة لصلاة الظهر.



وأضافت المصادر أن هناك دراسة لإلغاء حصص المواد غير الأساسية أو تقليصها فقط خلال شهر رمضان لعدم وجود وقت كاف لتقديمها الى الطلبة بشكل اعتيادي، وكذلك إلغاء طابور الصباح مقترح مطروح، لافتة إلى ان قطاع التعليم العام يعمل على حسم أمر الدوام المدرسي بالتنسيق مع التواجيه الفنية.



وبينت المصادر ان وزارة التربية تضع في الاعتبار ظروف أولياء الأمور فيما يتعلق بموضوع إيصال أبنائهم للمدارس خاصة ان أغلب الوزارات تنتظر من «التربية» تحديد موعد الدوام المدرسي وعلى ضوء ذلك تحدد هي دوام موظفيها مراعاة لظروف من يقوم بإيصال أبنائه لمدارسهم.



وذكرت المصادر انه مهما حاولت «التربية» التعديل في الوقت فعليها العودة الى ديوان الخدمة المدنية لتقديم أي مقترح يخص مواعيد الدوام، مشددة على أنه في جميع الحالات على الجميع الالتزام بعدد الساعات المقررة وهي 4 ساعات ونصف الساعة التي حددها ديوان الخدمة.