القاهرة - هناء السيد



أعرب عضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الفنان التشكيلي د.عادل المشعل عن بالغ سعادته بتكريمه من المؤسسة العالمية للريادة الدولية للأعمال الإنسانية بالقاهرة، والتي تدعم العمل الإنساني والخيري والتطوعي في ربوع الوطن العربي، مؤكدا أن الفن لا بد أن يكون في خدمة الإنسانية، فإذا كان الفن يعني الجمال والمتعة فهو أيضا يعني الأخلاق والتعاون والتطوع، بهدف الارتقاء بالإنسان أيا كان لونه أو جنسه، كما تم تكريم أمل النعيمي من الإمارات العربية المتحدة، ود.علي الجارالله، ومن المملكة العربية السعودية الشاعر ملفي الميزاني.



وجاء الحفل بمشاركة وفود من الدول العربية والمنظمات الدولية وقام د.عادل المشعل بمنح «الأنباء» شهادة تقدير من رابطة الاجتماعيين تقديرا لجهودها، كما قام بمنح الإماراتية أمل النعيمي وعلي الجارالله شهادة تقدير الرابطة.