إبراهيم الذربان: الإيرادات التأجيرية ارتفعت لـ 27.6 مليون دينار.. و360 مليوناً إجمالي الموجودات

طلال البحر: الشركة وضعت إستراتيجية جديدة لتنويع إيراداتها بالدخول في نشاط المعاهد الصحية



أعلن رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم صالح الذربان، عقب الانتهاء من عقد اجتماع مجلس الإدارة، عن نتائج الشركة المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 7.27 ملايين دينار بنسبة زيادة 16.2%، مقارنة بأرباح بلغت 6.251 ملايين دينار للعام 2021.



وأوضح الذربان في بيان صحافي أن ربحية السهم بلغت 7.92 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بربحية بلغت 6.92 فلوس للسهم لعام 2021، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع 3% أرباحا نقدية و3% أسهم خزينة على مساهمي الشركة عن العام الماضي.



وأشار إلى أن الإيرادات التأجيرية زادت إلى مبلغ وقدره 27.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 21.4 مليون دينار في عام 2021، وكذلك زادت المصاريف التشغيلية لتبلغ 7.6 ملايين دينار في عام 2022 مقارنة بمبلغ 3.4 ملايين دينار في 2021، وبلغت موجودات الشركة 360 مليون دينار، مقارنة بـ 341 مليون دينار لعام 2021.



مواصلة تحقيق الأرباح



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشركة طلال جاسم البحر: «مستمرون في تحقيق الأرباح ولله الحمد، وزيادة الأرباح التشغيلية، كذلك الدخول في مشاريع جديدة».



وأضاف: «بالنسبة لأداء الشركة في 2022، وبداية من الكويت، وقعت الشركة مع وزارة المالية خلال الربع الأخير من العام عقد بناء وتشغيل وتحويل مشروع سكن للعمال في صبحان، بمساحة 14120م2 ، ولمدة استثمار 20 سنة، ويشتمل على مبان سكنية، وخدمات حكومية وعامة وترفيهية.

ويهدف المشروع الى حل مشكلة تكدس العمالة في الأحياء والمناطق السكنية التي تقطنها العائلات، والتي تؤدي إلى كثير من المشاكل خاصة لو أخذنا في الاعتبار طبيعة المجتمع الكويتي، وهو أحد الحلول التي طرحتها الكويت لتنظيم سكن العمال الأجانب».



وأشار البحر الى أن الشركة وضعت استراتيجية جديدة لعام 2023 تهدف الى تنويع أنشطة الشركة وايراداتها وذلك عبر الدخول في نشاط جديد وهو المعاهد الصحية، وافتتحت مؤخرا، عبر شركاتها التابعة - اكتيف القابضة، معهدين صحيين في مبنى سوق الكويت، «معهد ناو الصحي للرجال» و«معهد ناو الصحي للسيدات».

وأضاف: «تخطط الشركة لافتتاح ثلاثة معاهد وسبعة استديوهات صحية في مناطق مختلفة من الكويت خلال 2023.

ونأمل أن يعزز هذا التوجه قائمة مشاريعنا الاستثمارية، ويحقق عوائد مجزية لمساهمينا. من ناحية أخرى، شارفت اعمال انجاز فندقي ارابيلا البدع والرقعي على الانتهاء، حيث من المتوقع افتتاحهما في النصف الثاني من عام 2023 ان شاء الله».



الاستثمارات الخارجية



وفي دبي-الامارات العربية المتحدة، قال البحر إن إيرادات فندق Th8 ارتفعت مدعومة بالزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين لإمارة دبي خلال العام 2022، وتنامي دورها في تعزيز انتعاش حركة السياحة والسفر العالمية بما يعزز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية، الامر الذي حفز الشركة لاطلاق منتجها الجديد على جزيرة النخلة جميرا، «مانسيو-ذا8» (Mansio at Th8) بإدارة Accor، وهو عبارة عن مجموعة من الشقق الفندقية الراقية، مفروشة ومزودة بمجموعة من الخدمات المميزة.

وأوضح أن الشقق تتميز بهندسة معمارية خفيفة جنبا إلى جنب مع تصميم واسع وأنيق، ونتطلع لأن تشهد مبيعات الوحدات اقبالا مرتفعا تعزز من خلاله الشركة أرباحها من مشروع Th8، مدعومة بارتفاع السوق العقاري.

وتابع بالقول: «كذلك حقق مشروع دومس لسكن العمال نجاحا ملحوظا في أول عام كامل من العمليات، حيث جرى افتتاحه في الربع الأخير من عام 2021، ومن ذلك الحين أصبح المشروع جزءا لا يتجزأ من التزام الشركة بتوفير حلول إسكان استثمارية للعمال في المنطقة.

لذا شرعت الشركة في انشاء برجين إضافيين، من المتوقع الانتهاء منهما في الربع الأول من عام 2024. ستوفر هذه المباني مساحات سكنية وتجارية عالية الجودة للمستأجرين، ونحن متحمسون للإمكانات التي يتيحها المشروع للشركة والمستثمرين».

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أنهت الشركة تطوير أول مشروع لها في ميامي، YOTELPAD-Miami متعدد الاستخدامات، والمكون من 31 طابقا وبدأت تسليم الوحدات السكنية، والتي بيعت بمتوسط سعر بلغ 650 دولارا للقدم المربعة، وبلغ اجمالي عمليات البيع للوحدات السكنية أكثر من 72.6 مليون دولار أميركي.

وأخيرا، استمرت اعمال انجاز مشروع 501 First Residences، والذي يتألف من 40 طابقا، يضم 448 وحدة سكنية تتراوح بين وحدات الاستديو بمساحة 400 قدم مربعة، والوحدات المكونة من غرفتي نوم بمساحة 830 قدما مربعة، وبيع 95% من اجمالي الوحدات السكنية.



مبادرات مميزة



وفي إطار سعيها الدائم للتخفيف عن أصحاب الاعمال خلال الازمات، أطلقت الشركة مبادرة لأصحاب المحلات المتضررة من الحريق الضخم الذي طال سوق المباركية التاريخي، عبر عرض بضائعهم وممارسة أعمالهم من خلال سوق الكويت والسوق الكبير.

ووفرت للمتضررين محلات في كل من سوق الكويت والسوق الكبير بأسعار رمزية لمدة سنة مع فترة سماح تصل الى ستة أشهر مجانية.

واختتم البحر التصريح بالقول: «مستمرون في خططنا نحو التوسع في أنشطة جديدة، ونأمل أن نحقق نتائج جيدة للمساهمين في عام 2023، في ظل استمرار البنوك في رفع سعر الفائدة، ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين وزيادة كبيرة في المخاطر».



مسؤولية اجتماعية راسخة



في إطار سعي شركة عقارات الكويت الدائم الى المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات، وإيمانا منها بمسؤوليتها الاجتماعية تستمر الشركة في دعم مبادرة «انجاز»، وهي جمعية نفع عام غير ربحية تهدف إلى تطوير الشباب في الكويت للعمل ضمن إطار الاقتصاد العالمي، من خلال دورات تدريبية متعلقة بإدارة الأعمال وتحديدا في مجالات الريادة، والجاهزية للعمل والمعرفة المالية.



كما تدعم الشركة أنشطة «جمعية القلب الكويتية»، وهي أيضا جمعية نفع عام غير ربحية تهدف التوعية بأمراض القلب، ودعم علاج أمراض القلب والوقاية منها بين الأطفال والبالغين، وتدريب طلبة المدارس والمعلمين على إنعاش القلب الرئوي.