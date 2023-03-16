

نظمت الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون ملتقى اليوم العالمي لمتلازمة داون لعام 2023 بعنوان «حبهم يجمعنا».



وقالت نائب الرئيس في الجمعية ازدهار الكندري في تصريح لـ«كونا» إن الجمعية أقامت الاحتفالية تزامنا مع اليوم العالمي للمتلازمة الذي يصادف 21 مارس من كل عام تحت رعاية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.



وذكرت الكندري أن الملتقى يضم نخبة من الاكاديميين والمختصين في مجالات عدة تهم الاشخاص المصابين بمتلازمة الداون سواء من الناحية النفسية والاجتماعية والسلوكية.



وأضافت أن الجهات الداعمة والمشاركة أقامت معارض عدة تعرض المقتنيات والحرف التي احترفها اشخاص الداون، مبينة أن دور الجمعية خدمتهم بمختلف الأعمار والفئات التي تحتاج الى تخاطب او تعديل سلوك او الادخال لورش تأهيلية بأيدي مدربين ومختصين وإقامة فعاليات عدة وانشطة ترفيهية لخدمتهم وأسرهم.



وأفادت بأن الجمعية وفريقها يقدمون الدعم النفسي والاجتماعي لاسر الأشخاص المصابين بمتلازمة الداون من الكويتيين أو غير الكويتيين وتسخر طاقتها لكي تكون متنفسا لهم ولأسرهم، مؤكدة تبني قضاياهم خطوة بخطوة وتوجيههم التوجيه السليم لحماية ابنائهم.



ولفتت الى أن جائحة كورونا كانت معضلة كبيرة على الأشخاص المصابين بالمتلازمة إذ عانوا من الحجر المنزلي، مبينة أن الجمعية كانت أكبر داعم لهم.