عبدالعزيز الفضلي



أعلن موجه أول حاسوب في منطقة الفروانية التعليمية علي الكندري عن إقامة ورشة تعليمية لبرنامج البايثون في ثانوية الرابية بنات بهدف نشر توعية برمجة الذكاء الاصطناعي لمواكبة العصر وإثبات وجودنا في العملية التعليمية، مشددا «على ضرورة توظيف هذه التطبيقات في التعليم لما لها من دور كبير في تسهيل العملية التعليمية.



وقال الكندري في تصريح للصحافيين خلال حضوره أمس الورشة التي تستمر على مدى يومين «أنها بداية وانطلاقة بشكل بسيط ومن ثم سوف يتم التوسع في دراسة التطبيق»، كاشفا «أنه من خطة التوجيه العام إدخال الذكاء الاصطناعي في مناهج الحاسوب لأنها أصبحت هي المستقبل للعملية التعليمية»، مبينا الى أنها سوف تتركز في المرحلة المتوسطة مبدئيا ومن ثم المرحلة الثانوية.



من جانبها، قالت المدربة المعتمدة ومعلمة الحاسوب في ثانوية الرابية مها العنزي أن من أهداف الورشة تعلم لغة البايثون وهي آخر لغات البرمجة الحديثة وهناك مشروع سوف يطرح على طلبة الصف الثاني عشر مع احتمال تغيير مناهج الحاسوب وفقا لرأي التوجيه العام في هذا المجال، مبينة أن هذا المشروع يطرح حاليا على المعلمين ورؤساء الأقسام في منطقة الفروانية التعليمية.



وقالت أن المنهج الحالي للصف الثاني عشر يعتمد أيضا على لغة البرمجة ولكن سوف نعد خطوة للمستقبل تكون لغة البايثون الحديثة هي المعتمدة فيها لأنها من أبسط اللغات وأسهلها.



وعرفت العنزي لغة البايثون بأنها لغة برمجة عالية المستوى تتميز بسهولة قراءتها وكتابتها وهي لغة برمجة كائنية التوجيه ذات مصدر مفتوح مما يجعلها سريعة التطوير وتعد لغة تفسيرية ذات أغراض متعددة ولها العديد من الاستخدامات في مجالات عدة مبينة أنه يمكن توظيفها في انشاء البرامج المستقلة بواسطة الواجهات الرسومية كذلك تستخدم في انشاء برامج الويب.



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