صلاة التراويح ستقام في المصلى الرئيسي للمرة الأولى بأصوات 7 من شباب الكويت بالقراءات العشر

سيؤم المتهجّدين خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك نخبة متنوعة من القراء المتميزين

باصات ترددية وسيارات غولف لنقل المصلين من المواقف إلى المسجد مباشرة بسهولة ويسر

عمليات الصيانة أنهت المشاكل السابقة في ديكور السقف وأيضاً بعض الرخام في أرضيات المسجد

أكثر من 21 جهة ومؤسسة حكومية وأهلية تقدم الدعم الكامل لإنجاح فعاليات الشهر المبارك بالمسجد

خطة محددة لاستغلال المواقف حول المسجد سيعلن عنها قريباً.. ومواقف خاصة لذوي الاحتياجات



أجرى الحوار: أسامة أبوالسعود



من جديد، يعود مسجد الدولة الكبير إلى بهائه ورونقه الجميل ليستقبل ضيوف الرحمن على مائدة الرحمن في شهر القرآن (شهر رمضان المبارك) في صلاة التراويح على مدى أيام الشهر، وكذلك صلاة القيام خلال العشر الأواخر منه.



المسجد الكبير تزين بأجمل حلة واكتسى بأبهى منظر لاستقبال ما يزيد على 55 ألف مصل خلال شهر رمضان المبارك، حسبما أعلن مدير إدارة مسجد الدولة الكبير علي عبدالله شداد لـ «الأنباء»، كاشفا عن أنه ولأول مرة ستقام صلاة التراويح في المصلى الرئيسي بأصوات 7 من شباب الكويت بالقراءات العشر، وسيتم نقل الصلاة مباشرة عبر قناة إثراء الفضائية التابعة لتلفزيون الكويت، كما سيؤم المتهجدين خلال العشر الأواخر من رمضان نخبة من القراء المتميزين.



وأعلن شداد عن أن إدارة مسجد الدولة الكبير أتمت كل الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين طوال الشهر المبارك، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المختلفة للوقوف على خدمة وراحة ضيوف الرحمن طوال الشهر المبارك.



وأكد أن المسجد الكبير يعتبر تظاهرة إيمانية جميلة على أرض الكويت، حيث تشترك معنا أكثر من 21 جهة ومؤسسة حكومية وأهلية ودعم كامل لإنجاح هذه الفعاليات والأنشطة طوال شهر رمضان المبارك، مضيفا أنه وبفضل الله انتهت جميع المشاكل التي كانت موجودة في السابق من عمليات الصيانة مثل عمليات الديكور في السقف والتي تمت معالجتها وأيضا بعض الرخام في أرضيات المسجد.



وأعلن أن هناك خطة محددة لاستغلال المواقف المتعددة حول المسجد الكبير سيتم الإعلان عنها قريبا، إن شاء الله، وتوجد باصات ترددية، مشيرا إلى أن هناك مواقف خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا سيارات غولف لنقلهم مباشرة إلى المسجد.



وتابع قائلا: شرف عظيم لي شخصيا وللإخوة والأخوات العاملين في إدارة مسجد الدولة الكبير أن نكون في خدمة بيت الله تعالى وأيضا خدمة القرآن من خلال الصلوات التي تقام في هذا المسجد، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



نبدأ معكم من استعداداتكم لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين خلال شهر رمضان المبارك هذا العام بعد انقطاع 3 سنوات بسبب ظروف كورونا وصيانة المسجد، أين وصلت تلك الجهود وما الجديد هذا العام؟



٭ بفضل الله، يعود مسجد الدولة الكبير لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين طوال شهر رمضان المبارك بعد انقطاع دام لـ 3 سنوات بسبب ظروف انتشار وباء كورونا وأيضا بسبب أعمال الصيانة.



وبالنسبة للجديد هذا العام، فإن مسجد الدولة الكبير سيستقبل جموع المصلين في صلاة التراويح، حيث يؤم المصلين 7 من الشباب الكويتي حفاظ كتاب الله بالقراءات العشر، حيث سيؤمون المصلين طوال شهر رمضان في صلاة التراويح في المصلى الرئيسي، وسيتم نقل صلاة التراويح عبر تلفزيون الكويت من مسجد الدولة الكبير، إن شاء الله، عبر قناة إثراء.



ولله الحمد، انتهينا من جميع الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين طوال شهر رمضان وليس فقط في العشر الأواخر كما كان في السابق، فنحن على استعداد تام لاستقبال جميع المصلين في صلاة التراويح والقيام في العشر الأواخر، وقد تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والأمور الفنية والإدارية حتى الآن.



ونحن نسعد بخدمة جموع المصلين والوقوف على راحتهم وتوفير جميع الأجواء الإيمانية والروحانية في المسجد الكبير.



تظاهرة إيمانية



هل يعود المسجد لاستقبال الأعداد التي كانت تفوق في السابق 100 ألف مصل، وهل هم مستعدون لذلك هذا العام؟



٭ بإذن الله يعود المسجد إلى سابق عهده، وإن كانت الأرقام الكبيرة قد بدأت تخف نوعا ما عن السابق لوجود العديد من المراكز الرمضانية المنتشرة في مختلف محافظات البلاد.



وبفضل الله، فإن جاهزيتنا تفوق استقبال أكثر من 55 ألف مصل ومتهجد هذا العام، إن شاء الله.



والمسجد الكبير يعتبر تظاهرة إيمانية جميلة على أرض الكويت، حيث تشترك معنا أكثر من 21 جهة ومؤسسة حكومية وأهلية ودعم كامل لإنجاح هذه الفاعليات والأنشطة طوال شهر رمضان المبارك.



عدد 55 ألف مصل داخل المسجد فقط أم في الساحات المجاورة أيضا؟



٭ لدينا المصلى الرئيسي ومصلى النساء والمصلى اليومي والساحات المتفرقة في داخل سور المسجد وخارجه.



فكما تعلمون، جغرافياً ظهرت مبان متعددة في محيط المسجد، حيث كانت في السابق ساحات تتم الصلاة فيها.



هل انتهت عمليات صيانة المسجد الكبير والمشاكل الفنية السابقة كخرير السقف وخلافه؟



٭ بفضل الله انتهت جميع المشاكل التي كانت موجودة في السابق من عمليات الصيانة، مثل عمليات الديكور في السقف تمت معالجتها وأيضا بعض الرخام في أرضيات المسجد.



وبشكل عام، فإن المسجد جاهز 100% بإذن الله لاستقبال جوع المصلين والمتهجدين.



هل تؤثر توسعة الدائري الأول على الصلاة في الساحات الخارجية؟



٭ لا يوجد أي ضرر أو مضايقة للمصلين، وفي العشر الأواخر إن شاء الله سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الإطار.



مشكلة مواقف السيارات الدائمة في المسجد الكبير، هل تم حلها حاليا؟



٭ هناك خطة لاستغلال المواقف المتعددة حول المسجد الكبير، وسيتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله، وتوجد باصات ترددية، وأيضا مواقف خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا سيارات غولف لنقلهم مباشرة إلى المسجد.



وكل هذه الأمور تم التجهيز والاستعداد لها من قبل الإخوة العاملين في المسجد الكبير.



مشاهير القراء



ننتقل للبرنامج المميز لمسجد الدولة الكبير كل عام خاصة مشاهير القراء، من أبرز القراء في صلاة التهجد هذا العام إن شاء الله؟



٭ طبعا جميع أئمة مسجد الدولة الكبير هم شباب كويتيون من أصحاب الأصوات الندية في قراءة كتاب الله، منهم القراء: مشاري العفاسي، فهد الكندري، خالد السعيدي، خالد الجهيم، بدر العلي، أحمد النفيس، فهد واصل المطيري، وغيرهم من القراء المتميزين بتلاوتهم لكتاب الله وأيضا مجموعة من الدعاة المتميزين للخاطرة الإيمانية. وكذلك لدينا مجموعة جديدة في صلاة التراويح إن شاء الله.



جهود مشتركة



ننتقل للجهود المشتركة مع مختلف جهات الدولة، ما أبرز تلك الجهات ودعمها لجهودكم المباركة بإذن الله؟



٭ بحمد الله بدأنا منذ شهرين التواصل والتجهيز لموسم رمضان المبارك، وتم التواصل والتجهيز والتنسيق والاجتماع مع كثير من الجهات الحكومية منها وزارة الداخلية والصحة وأيضا الهيئة العامة للشباب والهلال الأحمر والإدارة العامة للإطفاء وغيرها للاستعداد للشهر المبارك إن شاء الله.



هل من رسالة أخيرة توجهها لجمهور المسجد الكبير هذا العام إن شاء الله؟



٭ نقول لهم: أهلا وسهلا طوال شهر رمضان المبارك، فالمسجد مهيأ لاستقبالهم ليعيشوا هذه الأجواء الإيمانية الروحانية حتى ما بعد الصلوات، فإن المسجد مفتوح، ويتم تقديم خدمات الضيافة وأيضا ملتقى للعائلة والأصدقاء في ساحات المسجد مع الخدمات التي تقدم لهم.



وفي العشر الأواخر التي تعتبر الموسم الرئيسي، نحن على أتم الاستعداد لخدمتهم، وهذا شرف عظيم لي أنا شخصيا وللإخوة والأخوات العاملين في إدارة مسجد الدولة الكبير، فخدمة بيت الله تعالى وأيضا خدمة القرآن من خلال الصلوات التي تقام في هذا المسجد.



خيمة للأطفال ومركز للفتيات



خلال اللقاء سألت أبوعبدالله عن مشكلة الأطفال المرافقين لذويهم في مسجد الدولة الكبير، فأكد أنه تم إعداد خيمة متخصصة لهم إضافة إلى مركز للفتيات سيكون مسؤول عنها الأخوات العاملات في مسجد الدولة الكبير، كما تم تجهيز خيمة متخصصة للأمهات اللواتي معهن أطفال صغار، حيث تم تدعيم هذه الخيمة بكل ما يخص الأطفال الرضع والصغار بحيث يتسنى للأمهات العبادة وأيضا متابعة أطفالهن.