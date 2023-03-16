تزويدي بصورة ضوئية من ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن شغل وظائف إشرافية غير معتمدة في الهيكل التنظيمي لبنك الائتمان في مراكز الخدمات المتكاملة

ما مبررات عدم إصلاح الطرق وترميمها في منطقة الصليبخات وما أسباب التأخير في صيانتها وما المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من إصلاح وترميم الطرق في المنطقة؟



وجه النائب شعيب شعبان 5 أسئلة إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد.



وجاء السؤال الأول كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطط وبرامج شركة المشروعات السياحية للترفيه خلال السنوات الخمس المقبلة؟



2- ما آخر الأعمال مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما المخطط له أن ينفذ من قبلكم مشتركين خلال السنوات المقبلة؟



3- هل يوجد تعاون بين شركة المشروعات السياحية والهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مجالات التعاون؟



4- هل سيكون مشروع «ونتر وندر لاند» الترفيهي في الكويت كل موسم أو سيقتصر على الموسم المنصرم؟



5- هل لدى الشركة إحصائية تبين عدد السياح الذين دخلوا الكويت خلال الفترة منذ بداية اليوم الأول من العام الحالي حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



6- هل لدى الشركة إحصائية تبين حركة السياح في دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بآخر إحصائية.



7- عدد المرافق الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية، وعدد زوار كل مرفق على حدة.



8- ما المشروعات المتوقفة عن العمل؟ ومتى ستُشغّل؟



9- أعلنت الشركة في عام 2016 عن إغلاق مشروع المدينة الترفيهية للصيانة ولم يحدث جديد بهذا الخصوص؟ ما أسباب ذلك؟ وما المشروع الذي سيكون بديلا عنها أو مثيلا لها؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- كشف كامل يوضح كل عمليات السحب التي أُجريت من صندوق الاحتياطي العام للدولة منذ 2019/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان التالي:



- تواريخ هذه العمليات.



- فيمتها.



- الجهات المستفيدة منها.



- الأغراض التي استُخدمت فيها.



- القوانين التي صدرت بشأنها.



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



في شأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المشاريع التي درستها الهيئة.



2- عدد المشاريع المنفذة.



3- كم نسبة الإنجاز؟ وما الموقف الحالي للمشاريع المنفذة حاليا؟



4- كم عدد كوادر الهيئة وميزانيتها منذ التأسيس؟



5- كم المردود المادي من المشاريع المنفذة لصالح الدولة لكل مشروع مُنجز؟



وجاء السؤال الرابع كما يلي:



فيما يخص شركة الخطوط الجوية الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تحويل رحلات نيويورك من طائرة البوينغ 777 إلى طائرة الإيرباص 330-800؟



2- عدد المقاعد والسعة الركابية على طائرة الإيرباص 330 - 800 مقارنة بطائرة بوينغ 777.



3- هل توجد أماكن مخصصة لراحة طاقم الطائرة على طائرة إيرباص 330؟



4- هل تغيرت أسعار التذاكر ومميزاتها لرحلة نيويورك بعد تغيير الطائرة؟



5- عدد الشركات المشغلة لطائرة الإيرباص 330 - 800 إلى مطار نيويورك؟



6- ما سعة الشحن على طائرة 330 - 800 مقارنة بطائرة بوينغ 777؟



وجاء السؤال الخامس كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 5560 - 2021 الوارد في تاريخ 2021/7/27 بشأن إلغاء اعتماد مراكز الخدمات المتكاملة في الهيكل التنظيمي لبنك الائتمان الكويتي.



2- صورة ضوئية من ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن شغل وظائف إشرافية غير معتمدة في الهيكل التنظيمي للبنك في مراكز الخدمات المتكاملة والمكتب الفني الواردة في الكتاب رقم 2022/4242 في 2022/6/29.



3- صورة ضوئية من كتاب جهاز المراقبين الماليين بالبنك رقم 3 الوارد في 2022/4/24 في شأن قيد مديونية ضد جميع شاغلي الوظائف الإشرافية غير المعتمدة في الهيكل التنظيمي للبنك.



4- صورة ضوئية من قرار مجلس إدارة البنك رقم (2023/1) المتخذ في اجتماعه المنعقد في 2023/2/9 بشأن اتخاذ إدارة البنك الإجراءات القانونية لمعالجة أوضاع إشرافيي المكتب الفني.



5- صورة ضوئية من كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 7484 - 2022 في 2022/11/22 والذي تضمن الرأي القانوني لمعالجة أوضاع الإشرافيين غير المعتمدة وظائفهم في الهيكل التنظيمي للبنك.



6- هل طلب رئيس مجلس إدارة البنك من المدير العام بالتكليف بإلغاء القرارات الصادرة بشأن معالجة الخلل في الوظائف الإشرافية غير المعتمدة؟



7- صورة ضوئية من كل القرارات التي صدرت بإلغاء الوظائف الإشرافية غير المعتمدة والإجراءات التي اتُخذت مع شاغليها سابقا.



كما وجه سؤالا إلى وزيرة الأشغال جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما مبررات عدم إصلاح الطرق وترميمها في منطقة الصليبخات؟ وما أسباب التأخير في صيانتها؟



2- ما خطة وزارة الأشغال العامة وإجراءاتها تجاه هذا الأمر؟



3- ما المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من إصلاح وترميم الطرق في المنطقة؟ يرجى تزويدي بجدول زمني لسير الأعمال وفق خطة الوزارة في هذا الشأن.



4- كشف بأسماء الشركات التي أخلت بتعاقداتها في إتمام الأعمال، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.



5- كم بلغت قيمة الاعتمادات المالية التي أنفقت في ترميم الطرق وإصلاحها خلال العامين الأخيرين؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الشركات التي تعاقدت معها الوزارة على ذلك.