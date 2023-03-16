أعلن أمين سر الشعبة البرلمانية الكويتية د.محمد المهان، عن أنه تمت تزكيته امس لعضوية اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي من قبل المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر الـ 146 للاتحاد المنعقد في البحرين.



وقال المهان في تصريح على هامش أعمال المؤتمر إنه شارك في مناقشات اللجنة التي تناولت كيفية تعزيز المساهمات والمشاركات البرلمانية، في أعمال الأمم المتحدة، وضرورة أن تصل أصوات البرلمانات في مختلف مداولات اجتماعات الأمم المتحدة.



وتوجه المهان بالتهنئة إلى مملكة البحرين الشقيقة بنجاح المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي الذي استضافته المملكة خلال الفترة من 11 الى 15 مارس الجاري، مشيرا إلى أن نجاح مملكة البحرين في استضافة هذا المؤتمر يعد نجاحا لجميع دول المنطقة.



وقال «في ختام الجمعية الـ 146 للاتحاد أتوجه بجزيل الشكر إلى مملكة البحرين متمثلة بقيادتها السياسية وحكومتها وبرلمانها وشعبها على الحفاوة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال وهذا أمر غير مستغرب من أبناء الشعب البحريني الكريم».



وأكد المهان أن هذا النجاح جاء بفضل التنظيم المميز والجهود الكبيرة المبذولة من قبل أبناء وبنات مملكة البحرين.



وأشاد أمين سر الشعبة البرلمانية بدور السفارة الكويتية بالبحرين وعلى رأسهم السفير الشيخ ثامر الجابر الصباح على ما بذلوه في سبيل تسهيل مهمة وفد الشعبة البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي.



من جانبه، أعرب عضو الشعبة البرلمانية النائب خالد الطمار عن ارتياحه لما حققته الشعبة البرلمانية الكويتية من نجاحات خلال مشاركتها في فعاليات وأنشطة المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين، بتجديد عضوية الكويت في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيل المجموعة العربية بثلاث لجان دائمة.



وأوضح الطمار في تصريح صحافي أن التمثيل الكويتي للمجموعة العربية مستمر في اللجان الدائمة للتنمية المستدامة وشؤون الأمم المتحدة ومنتدى النساء البرلمانيات.



وأكد الطمار أهمية المشاركة البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية للمساهمة في إيصال وجهة النظر الشعبية تجاه مختلف القضايا الدولية. وأشاد بنجاح مملكة البحرين في استقبال أكثر من 1700 مشارك يمثلون 143 دولة من أنحاء العالم، معربا عن شكره للأشقاء في البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الاكثر من رائع.



كما أعرب الطمار عن شكره للبعثة الديبلوماسية الكويتية في مملكة البحرين ممثلة بالشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح لما لمسناه منهم من اهتمام وحرص على نجاح مشاركتنا في فعاليات المؤتمر.