أشارت الشكوى إلى احتمال أن تكون عملية تقديم البيانات المغلوطة إلى اللجنة الفنية مستمرة منذ سنوات وقد تصل إلى فترة تولي وزير المالية الحالي رئاسة اللجنة الفنية وعليه هل روجعت البيانات المقدمة للجنة الفنية أثناء تولي عبدالوهاب الرشيد رئاسة اللجنة؟

طلب مدير إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية التحقيق معه بشأن ملفات من شأنها المساس بالمال العام فما أسباب عدم استدعاء المذكور؟



وجهت النائب د.جنان بوشهري سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - تلقى مكتب وزير المالية شكوى من أحد مديري الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حملت رقم وارد مكتب الوزير 1967، بشأن تزويد اللجنة الفنية لتقييم المشاريع بمعلومات مغلوطة وإخفاء مخالفات وبيانات لبعض المشاريع من أجل تمرير الموافقات، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكوى والإجراءات التي اتخذت حيال ما ورد فيها من معلومات.



2 - أشارت الشكوى الى احتمال ان تكون عملية تقديم البيانات المغلوطة الى اللجنة الفنية مستمرة منذ سنوات، وقد تصل الى فترة تولي وزير المالية الحالي رئاسة اللجنة الفنية، وعليه هل روجعت البيانات المقدمة للجنة الفنية اثناء تولي السيد عبدالوهاب الرشيد رئاسة اللجنة؟



3 - رفع عدد من مديري الصندوق الوطني شكوى الى رئيس مجلس إدارة الصندوق في تاريخ 24/8/2022 بشأن تعسف المدير العام بالتكليف عادل الحساوي ضدهم بعد اتخاذهم اجراءات ضد الفساد، وعليه يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكوى والإجراءات التي اتخذت بشأنهم.



4 - طلب مدير إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية التحقيق معه بكتب مرسلة في 15/1/2023 و31/1/2023 بشأن ملفات حملت تجاوزات من شأنها المساس بالمال العام، وعليه يرجى بيان اسباب عدم استدعاء المذكور والتحقيق معه بناء على طلبه، وما الإجراءات التي اتخذت فيما ورد بكتبه عن وجود تجاوزات تمس المال العام.



5 - وجه وزير المالية في 3/11/2022، رقم صادر مكتب الوزير 882، لمدير الصندوق الوطني خطابا يبلغه بتكليف جابر الحبابي بمتابعة بعض جوانب عمل الصندوق، وعليه يرجى بيان المهام المكلف بها المذكور، وصفته الوظيفية في الصندوق او في وزارة المالية أو أي من الجهات التابعة لوزير المالية، مع تقديم صورة ضوئية من سيرته الذاتية.



6 - قدمت شكوى الى وزير المالية في 14/2/2023 ضد جابر الحبابي، وأشارت الى ان لدى المذكور حالات تعارض مصالح منها وجود مشروع مع الصندوق هو المفوض بالتوقيع عنه، وكذلك وجود شكاوى عليه من عدد من المبادرين على شركة يملكها نفذت أعمالا انشائية لهم في مشروع «برايح سالم»، وأشارت الشكوى الى تهديد المذكور الموظفين ورفع صوته على المديرين، وعليه يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذت حيال ما ذكر عن وجود حالات تعارض مصالح بين المذكور والصندوق.



7 - صورة ضوئية من محضر اجتماع لجنة برايح سالم وجدول اعمال الاجتماع رقم 22/2020، وصورة ضوئية من الشكوى المقدمة من مبادري برايح سالم في تاريخ 1/9/2020 و3/3/2020.