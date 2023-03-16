وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن نقل موظفين من جهات حكومية إلى مؤسسة الموانئ، ونص السؤال على ما يلي:



في ظل تسريب العديد من الكتب في وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل خدمات موظفين من جهات حكومية إلى مؤسسة الموانئ الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد الموظفين الذين يعملون في جهات الدولة المختلفة والذين نقلت خدماتهم أو ندبوا أو استعين بهم للعمل في مؤسسة الموانئ الكويتية منذ 16-10-2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه الاسم وجهة العمل الأصلية والمسمى الوظيفي وأسباب النقل أو الندب أو الاستعانة.



2- هل جميع من جرى نقلهم أو ندبهم أو استعين بهم يشملهم الاستثناء الذي حدده ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتعميمهم الصادر منذ 2013 والذي يجدد سنويا؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.



3- كم عدد من جرى نقلهم أو ندبهم أو استعين بهم إلى مؤسسة الموانئ الكويتية منذ 16-10- 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ثم ألغي قرار نقلهم أو ندبهم أو الاستعانة بهم؟



4- ما المميزات التي يحصل عليها العاملون في مؤسسة الموانئ الكويتية؟ وعلى أي أساس قانوني منحت لهم؟