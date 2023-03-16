

بشار جاسم



أكد المنتج عبدالله بوشهري ان أحدث أعماله الإنتاجية التلفزيونية الجديدة مسلسل (كذبة أبريل) يمثل تجربة انتاجية متجددة واستمرارية لمسيرة (بيوند دريمز) في تقديم انتاجات درامية تلفزيونية رفيعة المستوى، بعد مجموعة التجارب المهمة التي قدمتها وبالذات التجارب الأخيرة التي تمثلت في مسلسل «القفص»، ومسلسل «الصفقة» الذي تم تنفيذه لحساب شبكة نتفليكس العالمية وهو إنجاز درامي حلق بطموحاتنا الى أبعاد عالمية تليق باسم الكويت والدراما الكويتية التلفزيونية.



وقال المنتج المخرج عبدالله بوشهري: مسلسل (كذبة ابريل) دراما تلفزيونية تدور قصتها حول أسرة تاجر معروف على مستوى المجتمع، عاش هو وزوجته حياة جعلت منهما محط أنظار البعيد قبل القريب.



شخصية «بيبي» الزوجة التي طالما ظنت أنها ممسكة بزمام أمور أسرتها في غياب زوجها المستمر عن المنزل بسبب سفره الدائم.



تفاجأ «بيبي» بعد فوات الأوان بأنها كانت تعيش وسط دوامة من الأكاذيب التي عصفت بحياتها لتقلبها رأسا على عقب بعد موت الزوج المفاجئ بحادث.



مسلسل يذهب بنا الى التحليل الدقيق لما تسببه انانية الرجل وتصرفاته غير المحسوبة والتي تجعل اسرته في مهب الريح.



المسلسل من تأليف الكاتب عبدالرحمن اشكناني وإخراج المخرج حسين الحليبي، وبطولة كوكبة من النجوم والفنانين، منهم جاسم النبهان وزهرة عرفات وعبدالله بهمن وليلى عبدالله ومي البلوشي وسعود بوشهري وشوق الهادي وشهد سلمان وسارة صلاح وعباس الخليفي ومحمد الكاظمي وشهد عبدالله وعدد آخر من اجيال الفنانين، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة منى حسين بعد القفزة الفنية التي حققتها من خلال موسم «الصفقة» مع شبكة نتفليكس التي حلقت بها وفريق العمل بشكل عام إلى فضاءات عالمية أرحب وأبعد.



واستطرد المنتج بوشهري مؤكدا على جملة من المضامين في دلالات ما تمثله التجربة الجديدة من تعاونيات فنية، حيث اشار الى انها المرة الاولى التي تتعاون بها «بيوند دريمز» مع الفنانة زهرة عرفات وأيضا ليلى عبدالله، وشهد سلمان وشوق الهادي وسارة صلاح وعدد آخر من الفنانين بالإضافة الى التعاون من المخرج المتميز حسين الحليبي الذي قدم تجربة درامية عالية الجودة وبالمواصفات الانتاجية التي نحرص على التأكيد عليها بعد تجاربنا في اعمال مثل «الناموس» و«محمد على رود (جزأين)» و«الديرفة»، وغيرها من أعمال رسخت حضور الإنتاج الكويتي والخليجي في منطقة اضافية وساهمت في فتح آفاق التعاون مع كبريات المنصات، كما في تجربة «بيوند دريمز» في التعاون مع نتفليكس في موسم «القفص»، ولاحقا «الصفقة» والتي تمثل التجربة الانتاجية الاولى لشبكة نتفليكس في دول مجلس التعاون الخليجي العربية.



وأشار المنتج عبدالله بوشهري الى انه درج في كل عام على تقديم انتاج عمل درامي تلفزيوني ضخم. وفي هذا العام تم التفرغ لكل من «القفص» و«الصفقة»، وهذا الأخير بالذات مثل نقلة في مسيرة الانتاج الدرامي التلفزيوني على المستوى العالمي وحصد الكثير من الكتابات النقدية الإيجابية وشرع ابواب التعاون مع نتفليكس وعدة منصات عربية ودولية.



وحينما تأتي تجربة «كذبة ابريل» فإنها تأتي استمرارا للنهج الانتاجي في التنوع في الانتاج بمواصفات جديدة لا تتوقف عند الاعمال التراثية بل تذهب الى انواع انتاجية مختلفة ترسخ النهج الاحترافي الذي نشتغل عليه كفريق عمل في «بيوند دريمز».



كما ان هذه التجربة تؤكد اننا نثمن استمرار التعاون المثمر البناء مع عدد بارز من نجومنا الذين كانوا دائما معنا ونستعد في الحين ذاته الى انضمام كوكبة من الفنانين الى فضاء تجربتنا الانتاجية الجديدة حيث تتواصل الاجيال وتتكامل.



وألمح المنتج عبدالله بوشهري الى ان التعاون مع المخرج حسين الحليبي اضاف الكثير لهذه التجربة حيث تعامل مع التجربة بكثير من الالتزام وأيضا الاحترافية العالية التي نرى بها مدخلا لتجارب متجددة تتجاوز ما قدمناه في المواسم الماضية عبر الرهان على وجوه وقضايا وموضوعات وفريق عمل مثل دعما لمسيرتنا وتجربتنا، وهكذا ننظر الى كل تجربة من التجارب التي نقدمها في تحقيق عناصر الإضافة والتجديد.



وفي ختام تصريحه، قال المنتج عبدالله بوشهري بعد «الصفقة» والتعاون مع شبكة نتفليكس الدولية نشعر بأننا امام مسؤوليات ذات بعد دولي تجعلنا نطور كل مفردات البحث والتحليل والانتاج لبلوغ تلك الثقة وتكملة مسيرة العطاء في «بيوند دريمز» ببعدها المحلي والخليجي والعربي والدولي.