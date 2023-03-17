القاهرة - ناهد إمام



أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار عن بدء الطرح الثاني للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مسكن»، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، مشيرا إلى أن الطرح بدأ أمس وسيستمر لمدة شهرين.



وأوضح وزير الإسكان - في بيان امس - أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وسيتم عرض قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الثاني، ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg).



وأشار الوزير إلى أن الطرح يأتي بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، وذلك بشكل دائم وميسر، ودون أي أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض)، ويشمل الطرح الثاني 481 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي: 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بمدينتي (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر)، بجانب 146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق - 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان)، بالإضافة إلى 279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (بدر - السادات - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة).



من جانبه، قال د.وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من اليوم الخميس 16 مارس ولمدة شهرين حتى 15 مايو المقبل، تبدأ من خلال الدخول إلى الرابط التالي (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.



وأضاف ان الراغب في الحجز يقوم بإنشاء حساب جديد للعملاء الجدد، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات - جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا - إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، كما تتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.