وجه النائب د.محمد الحويلة 4 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن استراتيجية سد النقص في الهيئة التمريضية، ومشروع النظام الطبي الإلكتروني، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن سبب عدم صرف جميع البدلات للمعلمين بمدارس الوفرة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن إجراءات وقف تهريب المواد التموينية المدعومة.



وجاء في السؤال الأول لوزير الصحة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل توجد استراتيجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لسد النقص في الهيئة التمريضية من خلال رفع عدد المقاعد المخصصة للطلبة الدارسين في معهد التمريض؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كان الجواب النفي، فما أسباب ذلك؟



2- إحصائية تفصيلية لعدد أفراد الهيئة التمريضية من غير الكويتيين العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والذين تم التعاقد المباشر معهم موزعين وفق جنسياتهم.



3- عدد العقود الموقعة مع الشركات المحلية لتزويد وزارة الصحة بالهيئة التمريضية وقيمة كل عقد على حدة، وعدد أفراد الطاقم التمريضي محل كل عقد.



وجاء السؤال الثاني لوزير الصحة كما يلي: لقد بات من الضروري أن يتم ربط الملف الطبي لكل مواطن بنظام طبي إلكتروني موحد يربط بين جميع المستشفيات والمستوصفات الحكومية، بحيث يتمكن المريض عند زيارته أي طبيب وفي أي مستشفى من الاطلاع على تاريخه المرضي وكذلك الاطلاع على نتائج كل الفحوصات التي أجراها ما يسهل على الطبيب والمريض سرعة التشخيص ومعالجة المريض بطريقة أكثر فاعلية ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال خصوصا في الحالات الحرجة والحوادث الطارئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- ما آخر ما وصل إليه مشروع إنشاء نظام طبي إلكتروني موحد يربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية بقاعدة بيانات تشمل جميع الملفات الطبية للمرضى؟ مع تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا المشروع؟ وإلى أي المراحل وصل؟ وهل يوجد جدول زمني محدد لهذا المشروع والكلفة المالية المحددة له؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:



تجاوز عدد المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس مدينة الوفرة السكنية 300 معلم ومعلمة وقد أتموا دوام العام الدراسي الماضي بالكامل ولكن لم يتم صرف البدلات الخاصة بهم حتى الآن، فتعد مدينة الوفرة السكنية من المناطق النائية التي يجب أن يتم صرف جميع البدلات للعاملين بها، لذا يرجى إفادتي بالآتي:



- لماذا لم يتم صرف جميع البدلات للمعلمين والمعلمات العاملين بمدارس مدينة الوفرة السكنية أسوة بالعاملين في مدارس المناطق النائية الأخرى؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي



تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر صورا لمواد تموينية مدعومة تباع في بعض الدول وكذلك داخل الكويت في بعض الأسواق المحلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما إجراءات وزارة التجارة والصناعة لوقف تهريب المواد التموينية المدعومة إلى خارج البلاد؟ وهل يوجد تنسيق بين الوزارة والإدارة العامة للجمارك وأي جهة أخرى في هذا الشأن؟



2- عدد الكميات المضبوطة منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟ وهل أحيل الأشخاص إلى جهات التحقيق؟



3- ما العقوبات التي تتخذ تجاه الأسواق المحلية التي تبيع المواد التموينية المدعومة؟



4- هل تم ضبط عمليات تلاعب في صرف المواد التموينية المدعومة في أنظمة وسجلات مراكز صرف المواد التموينية المدعومة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد هذه الحالات؟ وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟