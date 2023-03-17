وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1- كشف بأسماء أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، على أن يتضمن مؤهلاتهم العلمية ومكافآتهم المالية.



2- ما آلية عمل اللجنة؟



3- صورة ضوئية من جدول أعمال اللجنة عن العام السابق حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- ما الأعمال التي أنجزتها اللجنة.



5- هل توجد آلية عمل مشتركة بين اللجنة وإدارة الفتوى والتشريع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك الآلية.



6- ما التوصيات والتقارير التي أقرتها اللجنة منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.