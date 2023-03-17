ندعم أي أمر يسهم في استقرار الدول والشعوب العربية وتنمية اقتصاداتها لتحقيق الأهداف المرجوة



أكد النائب شعيب شعبان اهتمام مجلس الأمة ودعمه كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الشعوب العربية.



جاء ذلك في تصريح صحافي لتلفزيون الكويت على هامش فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023 الذي انطلقت أعماله أمس الأول في بيروت.



وقال شعبان إن مجلس الأمة الكويتي حريص على المشاركة في المنتدى من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية، مؤكدا دعمه أي أمر يساهم في استقرار الشعوب العربية وتنمية اقتصاداتها لتحقيق الأهداف المرجوة.



ويعتبر المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023 هو الآلية الإقليمية السنوية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.



ويهدف المنتدى إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الخبرات لتحديد العقبات التي تواجه الدول من أجل مواجهتها.



ويناقش المؤتمر قضايا اقتصادية وتنموية مع التركيز على القطاع الخاص وقضايا المرأة، حيث شدد على أهمية خفض الدين العام ودعم الدول في إدارته والاستثمار في التعليم والرقمنة.



يذكر ان النائبين أسامة الزيد وشعيب شعبان يمثلان مجلس الأمة في المنتدى الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.