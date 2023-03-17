يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن تحويل بعض القسائم السكنية التي تقع بجانب المنطقة التجارية بالجهراء من سكن خاص إلى سكن استثماري، ويتضمن جدول أعمال الجلسة ما يلي:



٭ الموافقة النهائية علي مشروع إعادة تنظيم أجزاء قسائم سكنيه بالقطعة 1 بمنطقة جليب الشيوخ.



٭ طلب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن إضافة نشاط مطعم وتجهيزات غذائية وكافيه للنشاط الحالي (سوق مركزي وكافتيريا بدار الضيافة بالرقعي.



٭ الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تطوير طريق ارشيد القفيدي وطريق حمود الجابر الصباح.



٭ طلب الإدارة العامة للإطفاء تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية.



٭ طلب وزارة الأوقاف توسعة مسجد عايض حمود المطيري الكائن بمنطقة خيطان قطعة رقم 9.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تصنيف شركات النظافة شركات أعمال النظافة العاملة في المدن حسب القدرة والإمكانيات.



كما يبحث المجلس الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس خالد المطيري بشأن تخصيص مواقف السيارات الملاصقة لقسائم السكن الخاص في جميع مناطق الكويت لأصحاب القسائم المطلة عليها.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، ناصر الجدعان، م.إسماعيل بهبهاني، م.فرح الرومي، عبدالله العنزي بشأن وضع حاويات القمامة تحت الأرض.