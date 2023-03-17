أقامت شركة لولو هايبر ماركت الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، حفلا لإطلاق «أسواق رمضان» التقليدية في جميع منافذ الهايبر ماركت كجزء من الحملة الترويجية «رمضان المميز» المستمرة والتي بدأت في 8 مارس.



قام بافتتاح الفعالية في منفذ القرين للعلامة التجارية في 15 مارس كبار المسؤولين من 3 جمعيات خيرية معروفة في الكويت - جمعية الإغاثة الإنسانية، جمعية نماء الخيرية وجمعية النجاة الخيرية - إلى جانب الإدارة العليا لولو هايبر ماركت، وفي حضور حشد كبير من المتسوقين والمهنئين. كما شهد حفل الافتتاح إطلاق الجمعيات الإنسانية الثلاث بطاقات هدايا خيرية خاصة يمكن للناس شرائها لدعم الأعمال الخيرية لتلك الجمعيات. وبهذه المناسبة أيضا، أعلن لولو هايبر ماركت أنه سيوزع يوميا على مدار شهر رمضان أكثر من 400 مجموعة طعام إفطار مجانية للأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر لولو هايبر ماركت لجمعية نماء الخيرية أطقم إفطار مجانية لتوزيعها على الأشخاص المتعففين في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الكويت. إلى جانب «أسواق رمضان» التي تسلط الضوء على الطرق التقليدية في الكويت للاحتفال بالشهر الكريم، فإن عرض «رمضان المميز» المستمر، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الكريم، يتميز بتقديم العديد من العروض الترويجية وعروض التخفيضات والصفقات على العناصر المتعلقة بشهر رمضان، بما في ذلك على الأطعمة الرمضانية والمواد غير الغذائية والمنتجات المنزلية والهدايا والمزيد.