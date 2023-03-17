

فاز السويسري جياني إنفانتينو (52 عاما) بولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة أربعة أعوام حتى 2027 بالتزكية خلال «كونغرس فيفا» في كيغالي عاصمة رواندا أمس.

وحظى إنفانتينو بدعم هائل من جانب الدول الـ 211 الأعضاء بـ «فيفا» لكن بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا والنرويج والسويد أبدت عدم سعادة بترشحه للرئاسة، وأكدت أنها لن تدعمه بشكل مؤثر.

وقال إنفانتينو بعد إعلان فوزه بولاية جديدة في رئاسة «فيفا»: «دعوني أشكركم، هؤلاء الذين يحبونني، هم كثيرون، والقليلون الذي يكرهونني، أنا أحبكم».