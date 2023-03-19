أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا وزاريا رقم 39 لسنة 2023 بتعديل القرار الوزاري رقم (46/ت) جاء فيه:



مادة (1): ستبدل نص المادة (44) من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني بالنص التالي:



مادة (44): يجب على الجمعية التعاونية بعد انتهاء عقد الاستثمار اخطار الوزارة بذلك، وعليها الحصول على موافقة الوزارة مسبقا وكتابيا في حالات التالية:



1 - رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير.



2 - رغبة الجمعية في الغاء او انهاء او فسخ او عدم تجديد عقود الاستثمار على أن يكون الطلب المقدم لذلك مسببا ومدعما بالمستندات الدالة.



مادة (2): يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.



مادة (3): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.