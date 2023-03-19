عبدالكريم العبدالله



كشفت رئيس قسم الاطفال الخدج والعناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الولادة د.مريم خضر، عن اعتماد وتدشين فريق التشخيص بالموجات فوق الصوتية وفريق تشخيص وعلاج أمراض الدورة الدموية والفسيولوجية لدى الأطفال الخدج وحديثي الولادة في قسم الاطفال الخدج في مستشفى الولادة تماشيا مع التوصيات الحديثة والعالمية، وذلك لأهميته في سرعة التشخيص والتدخل العلاجي من خلال التصوير في الوقت الحقيقي ودون اللجوء الى الاشعة السينية.



وبينت خضر في تصريح لـ«الأنباء» أن هذا جاء على هامش ورشة عمل نظمها قسم الاطفال الخدج والعناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الولادة بمشاركة طبيب زائر د.طلال التميمي من المملكة العربية السعودية لتدريب الاطباء على استخدام الموجات فوق الصوتية لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي والدورة الدموية ولإدخال القساطر الوريدية للأطفال الخدج وحديثي الولادة.



ونوهت الى أن ورشة العمل الخاصة بالاطباء شهدت تدريبهم على هذه الطريقة الحديثة، أما أفراد الهيئة التمريضية، فقد تم تدريبهم على حزم منع العدوى وحزم منع وعلاج الألم وحزم حماية ورعاية الاحتياجات التنموية والعصبية لدى الاطفال الخدج وحديثي الولادة.



وأشادت د.خضر بدور وزارة الصحة، ممثلة بوزير الصحة ووكيل الوزارة وإدارة منطقة الصباح الصحية وإدارة مستشفى الولادة ومجلس أقسام الأطفال، وحرصها المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أداء الطاقم الطبي.