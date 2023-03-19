د.أحمد الناصر: المسابقة تعد نافذة لصقل القدرات المهنية والعلمية للطلاب والطالبات المشاركين بمشاريعهم العلمية والهندسية

طلال الخرافي: فريق عمل من الشباب الكويتي المتطوع وراء هذا النجاح علاوة على تضافر الجهود بين النادي العلمي والتقدم العلمي و«التربية»



حنان عبدالمعبود



أعلن النادي العلمي الفائزين بجوائز مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التاسعة 2023 والتي شهدت نحو 100 مشروع علمي في 22 مجالا قدمها 160 طالبا وطالبة يمثلون المدارس الحكومية والخاصة والتعليم الديني.



وأسفرت نتائج المسابقة المقامة برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد عن تتويج الطالبين علي جفين وجعفر جوير من مدرسة محمد محمود نجم الدين الثانوية بنين بالمركز الأول في فئة (البحث العلمي) عن مشروعهما (مفتاح إطلاق العنان لنجاح النفط الثقيل).



وجاء في المركز الثاني الطالبان حمد سعيد ويوسف السراج من مدرسة سليمان العدساني الثانوية بنين عن مشروعهما (إمكانية التخلص من ثاني أكسيد الكربون بالسيلكا جل) وفازت بالمركز الثالث الطالبتان سوسن عبد الرسول ونور وجيه من مدرسة السالمية الثانوية بنات عن مشروع (سيارتك تحتسي القهوة).



وقال الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ممثل راعي المسابقة في كلمة خلال حفل الختام إن المسابقة تعد نافذة لصقل القدرات المهنية والعلمية للطلبة والطالبات المشاركين بمشاريعهم العلمية والهندسية.



وهنأ جميع المتنافسين ممن فازوا في المسابقة ومن لم يحالفهم الحظ إذ «يكفي تحصيلهم العلم ووجودهم في هذا الحدث العلمي الكبير».



وجدد الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المحكمين والمعلمين المشرفين على المشاريع المشاركة في المسابقة.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي في كلمة عن السعادة البالغة بالنجاح الذي حققته المسابقة إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب الذي أطلقه النادي العلمي منذ 2015.



وقال الخرافي إن وراء هذا النجاح فريق عمل من الشباب الكويتي المتطوع علاوة على تضافر الجهود بين النادي العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة التربية وجميع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي كجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وهنأ الفائزين بجوائز المسابقة، متمنيا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة، مثمنا إعلان وزارة التربية تسجيل المسابقة ضمن الأنشطة الرئيسية للوزارة اعتبارا من العام المقبل.



وتقدم بالشكر الى سمو الشيخ ناصر المحمد على رعايته الكريمة للمسابقة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاحها وكذلك الشيخ د. أحمد ناصر المحمد لحضوره حفل الختام وتكريم الفائزين.



كما تقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة التحكيم وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للمسابقة وكذلك شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص على استمرار ثقتهم في النادي العلمي الكويتي إيمانا بدوره المجتمعي المهم.



من ناحيته، قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي د.محمد الصفار، ان المسابقة تتيح الفرصة للطالب لتقديم فكرة أو مقترح وبعد اعتماده يقوم بتنفيذه ليشارك به في لوحة العرض بمعرض المسابقة، لافتا الى أن عدد المشاريع التي وصلت للمرحلة النهائية للمسابقة بلغ 91 مشروعا، وتم اعلان النتائج بعد ان خضعت جميع المشاريع لتقييم لجنة التحكيم. ودعا أولياء أمور الطلبة الى تشجيع أبنائهم على الانخراط في مثل هذه الفعاليات لإبراز قدراتهم وابداعاتهم.



وبين ان مسابقة الكويت للعلوم والهندسة هي إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب الذي تم اطلاقه عام 2015، مضيفا ان البرنامج يضم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تقام على مدار العام وتختص بالبحث العلمي والابتكار.



من جهته، أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية د. غانم السليماني أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قد وجه بأن تكون مسابقة الكويت للعلوم والهندسة برنامجا أساسيا في أنشطة الوزارة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتبارا من العام المقبل ضمن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب.



يذكر ان إجمالي عدد الفائزين بالمجالات العلمية المختلفة المندرجة ضمن المسابقة بلغ 48 متسابقا، كما تم حجب جوائز الفائزين بالمركز الثاني في مجال الميكانيكا الهندسية.