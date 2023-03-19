وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن وجود لعبة تروج للمثلية ضمن الأنشطة التربوية، نص على ما يلي:



بعدما أثرنا في سؤال سابق التجاوزات التي أقرتها وزارة التربية، والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للأنشطة عن برنامج يحمل بين طياته لعبة تشجع على المثلية الجنسية، توالت الكثير من الشكاوى من أولياء الأمور والتربويين بأن هذا البرنامج معتمد من القطاعين في مادة الحاسوب للمدارس الابتدائية، وعمم كمسابقة على مختلف المدارس الابتدائية لاسيما في الصفين الرابع والخامس الابتدائي بعلم القطاعين، وبينت تلك الشكاوى أن برنامج (365) المعتمد من وزارة التربية لشراء برامج مايكروسوفت التقنية أتى بعدما وافق وكيل قطاع التعليم العام ونظيره للأنشطة التربوية على الاقتراح باعتماد هذه اللعبة التي تشمل الشخصية المثلية لبناء مدرسة للمشاركين بها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل وافق الوكيل المساعد للتعليم العام على إدخال هذه اللعبة المثلية وأوعز لوكيل الأنشطة التربوية اعتمادها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار الكتابي الموجه لوكيل الأنشطة التربوية.



2- نمى إلى علمي أن «اللعبة المثلية» اقترحها الموجه العام لمادة الحاسوب في إحدى المناطق التعليمية بالتكليف وقدمت لوكيل التعليم العام الذي وافق عليها، فهل يوافق شغل هذا المنصب بالتكليف قوانين وزارة التربية التي تنص على أن يسند «منصب التكليف» لنظير الوظيفة الشاغرة بالأصالة؟ يرجى تزويدي بالاسم والسيرة الذاتية للمذكور أعلاه مشفوعة بشهاداته العلمية، وتقديراته الوظيفية للسنوات الخمس الأخيرة.



3- نظمت الوزارة برنامجا تدريبيا في مطلع العام الدراسي الجاري عن هذه اللعبة للمعلمين، فمن المدرب؟ وهل كان بينهم مدربون من شركة مايكروسوفت؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الدورة والسيرة الذاتية لكل من المدربين من الشركة وجنسياتهم ومن شاركهم من الموجهين الكويتيين.



4- كم عدد المتدربين من المعلمين والمعلمات في مادة الحاسوب المشاركين في هذا البرنامج التدريبي، وهل تلقت الوزارة أي اعتراضات من قبلهم؟ يرجى تزويدي بكشف بأسماء وأعداد المتدربين من المعلمين والمعلمات في المناطق التعليمية كافة.



5- كشف بعدد الطلبة المشاركين في هذه المسابقة (اللعبة) منذ بدء العام الدراسي الحالي في كل مدرسة لكل منطقة تعليمية على حدة؟



6- تلقت إدارة نظم المعلومات العديد من الشكاوى حول لعبة الترويج للمثلية الجنسية، فما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، ولماذا رفعت اللعبة لمدة شهر وأعيدت إلى مكتبة البرنامج؟ يرجي الإجابة بشكل مفصل؟ وهل أجري تحقيق حول تلك الشكاوى، وتزويدي بمحاضر التحقيق -إن وجدت-.



7- ما دور الوكيل المساعد للتعليم العام في هذه الكارثة الأخلاقية المخالفة للقيم السماوية، وهل اتخذت إجراءات معينة لوقف هذا البرنامج والتحقيق مع المسؤولين عنه؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية والشهادات العلمية والخبرات العملية للوكيل المساعد للتعليم العام وإنجازاته التي تؤهله ليصل إلى هذا المركز القيادي الحساس في وزارة التربية.