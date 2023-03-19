محمود عيسى



ذكـــرت صـحـيـفـــة الغارديان البريطانية أن الكويت - التي تصنف الثانية عالميا في الإجهاد المائي - استهلكت ما يعادل 38 ضعفا من نسبة موارد المياه العذبة المتاحة لديها في عام 2019، مقابل سحب المملكة العربية السعودية 10 أضعاف الكمية المتاحة لها في العام المذكور.



وقد جاء ذلك في سياق تقرير تاريخي اعدته مجموعة من الخبراء عشية قمة المياه الحاسمة للأمم المتحدة، واظهر ان الطلب العالمي على المياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة 40% بحلول عام 2030، ويحث التقرير على إصلاح ممارسات المياه المهدورة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى ان العالم يواجه اليوم أزمة مياه وشيكة.



وجاء في التقرير المتعلق باقتصادات المياه انه يجب على الحكومات التوقف بشكل عاجل عن دعم الاستخراج الجائر للمياه والإفراط في استخدامها من خلال الدعوم الزراعية الخاطئة، ويجب توجيه الصناعات المختلفة بكل قطاعاتها لإصلاح ممارساتها فيما يتعلق بهدر المياه.



وفي هذا السياق، قال مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ والرئيس المشارك للجنة العالمية لاقتصادات المياه والمؤلف الرئيسي للتقرير يوهان روكستروم لصحيفة الغارديان البريطانية إن إهمال العالم لموارد المياه أدى إلى كارثة، وان الدليل العلمي على ذلك هو أننا نشهد أزمة مياه، فيما نسيء استخدام المياه المتوافرة، ونلوثها فضلا عن تغييرنا للدورة الهيدرولوجية العالمية بأكملها، من خلال ما نفعله بالمناخ، إنها أزمة ثلاثية.