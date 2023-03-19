

مفرح الشمري



بفارغ الصبر، ينتظر الجمهور العربي إطلالة قطبي الدراما السعودية ناصر القصبي وعبدالله السدحان مجددا في «طاش 19» او كما يطلق عليه «طاش العودة» وذلك بعد 15 عاما منذ وقف انتاجه عام 2008.



الجزء الجديد الذي يصور بتكتم شديد في العاصمة السعودية الرياض سيقع في 20 حلقة منفصلة ومتصلة ويتصدى لإخراجه البحريني محمد القفاص بمشاركة عدد من نجوم «طاش» الماضي مثل: يوسف الجراح وبشير الغنيم وعبدالاله السناني وحبيب الحبيب، بالإضافة الى إلهام علي وريماس منصور الذين سيشاركون في حلقات معينة من المسلسل الذي اشترك في كتابة حلقاته الـ 20 عدد من الكتاب الشباب من خلال ورشة كتابية تم اختيار افضل القصص لتقديمها على شاشة MBC وذلك بعد الاعلان عن عودته رسميا خلال تدشين استراتيجية الهيئة العامة للترفية في يناير 2019 بعد ان أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن عودة النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان للعمل مع بعضهما البعض.



حلقات «طاش العودة» ستتناول العديد من القضايا الاجتماعية والانسانية التي يعاني منها المجتمعان الخليجي والعربي وستطرح بأسلوب كوميدي من قبل النجمين القصبي والسدحان اللذين سيظهران معا في 12 حلقة من المسلسل الذي سيعيد ذكريات بعض الشخصيات الراسخة في عقول المشاهدين مثل «فؤاد» و«بومساعد» ومزجها مع القضايا الحالية التي نعاني منها.