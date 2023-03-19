

بيروت - بولين فاضل



أعلنت الفنانة هيفاء وهبي إقامة دعوى قضائية ضد بعض متابعيها الذين تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة، ونصحت جمهورها بعدم تجاهل أي إساءة واللجوء إلى القانون فورا، لأن المتنمر والمخطئ لابد أن يحاسب، وأكدت أن إقدامها على استخدام حق التقاضي محاولة لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على «السوشيال ميديا».



وقالت هيفاء، في تصريحات عبر إحدى القنوات اللبنانية: «لأنه آمن شيء يجيبلي حقي، ودي رسالة لغيري من الناس، وبقول لهم أي حد يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس وياخد جزاءه، ولازم يلجأوا للقضاء، لأن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب هذه الأشخاص أن تأخذ جزاءها ويتم معاقبتها وحبسها فورا».