

هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت انتصاراته في الدور الحاسم للدوري العام لكرة السلة «الممتاز»، بتغلبه على نظيره القادسية 98-73 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، محققا فوزه الرابع تواليا، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، فيما وصل «الأصفر» إلى النقطة الـ 8 من 3 انتصارات وخسارتين.



وجاءت قمة مواجهات الجولة الخامسة لمصلحة «الأبيض» بطل الخليج والعرب في أغلب فتراتها، اذ تمكن من إنهاء النصف الأول بفارق 22 نقطة (50-28)، ولم يكن القادسية بأفضل حالا في الربع الثالث في ظل عدم ظهور محترفه الأردني أحمد الدويري بالمستوى المتوقع، فيما أشرك مدرب الكويت بيتر شومرز عددا من اللاعبين الشباب في الربع الأخير وسط تألق كبير لمحترفه ماركوس هنت الذي سجل 38 نقطة واستحواذه على 7 كرات مرتدة «ريباوند»، وتمريره لـ 7 حاسمة.



وفي مواجهات الخميس، تغلب كاظمة على الصليبخات 108-67، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، من 5 انتصارات متتالية، كما تغلب القرين على الجهراء 86-84 في مواجهة متكافئة ومثيرة.



وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن مواجهات دوري الدرجة الأولى، حيث يلعب التضامن مع اليرموك في الـ 5:15 مساء على صالة الاتحاد، ويعقبها في الـ 7:15 مساء لقاء يجمع النصر والعربي، على ذات الصالة. إلى ذلك، تغلبت سيدات نادي الفتاة على نظيراتهن بنادي القرين بـ 81-47 ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري السيدات، وفي مباراة ثانية، تغلبت سيدات نادي سلوى الصباح على فريق نادي فتيات العيون بـ87-55.