«البيئة الشامية» دراما سورية عربية لا منافس لها في الوطن العربي

دمشق - هدى العبود

أكدت المخرجة السورية رشا شربتجي لـ «الأنباء» أن أبطال مسلسل «مربى العز» بحلقاته الأولى ستكون من خلال الأطفال، حيث ارتأت ذلك كونها خريجة رياض أطفال، وتحدثت عن أدوار أبطال العمل بطريقة مختلفة عما سرب من قبل الفنانين أثناء لقاءاتهم الإعلامية وقالت موصفة الابطال: سوزان نجم الدين ستجسد شخصية «جواهر»، ومن يعود لأرشيفها وتاريخها الفني الكبير لحاله سيجده قادر على ان يحكي انها نجمة حقيقية وتعرف كيف تعطي كل شخصية حقها وتفاصيلها، فـ «جواهر» بهذا العمل هي محرك أساسي للأحداث، «ما رح قول أكتر من هيك كرمال ما أحرق الشخصية، بس رح أكد ان الفنانة القديرة سوزان نجم الدين أعطت من قلبها، ودخلت بقوة لعمل بيئة شامية بكل جرأة وبدون تردد، وان شاء لله رح تعمل بصمة جديدة بأرشيفها ورح تسرق قلوبكن متل ما سرقت قلوبنا بالكواليس».

كما أشادت شربتجي بالممثلة نادين تحسين بك، موضحة مدى تميزها في الوسط الفني، وإتقانها للشخصيات التي تجسدها، وأردفت: تقدم نادين دور «أسينات» وهي تشبه شخصيتها الحقيقية، «أسينات» هي النسمة الرايقة بالعمل ومحور التوازن فيه، وقدرت تلعبها بحس عالي، بدون مبالغة أو تصعيد متكلف، «وإن شاء الله رح تحبو اسينات متل ما حبيتها».

واصفة نادين بأرقى الصفات الشخصية والانسانية والمهنية، قائلة: «ما في أحلى من هدوءها وطلتها وضحكتها وحضورها، نادين رقم صعب وهي من الفنانات اللي بتأدي الأدوار بطريقة السهل الممتنع، يعني ولا حدا بيقدر يكون متلها أو يحل محلها حتى لو كان الدور بسيط بنظر الناس بيطلع كتير عميق وبيضل بالذاكرة، وهالشي ببساطة لأن نادين تحسين بيك كتلة من الإحساس».

واستطردت رشا واصفة النجم عباس النوري بطل «مربى العز» بأنه «شخصية مختلفة»، واكملت: هو شريك حقيقي بأي مشروع فني يقوم بالمشاركة فيه، وستشاهدون على فضائيات رمضان شخصية مختلفة متميزة، فهو يتدخل بأدق التفاصيل بدءا من الاكسسورات، وكل شيء يتعلق بشخصيته، وأنا واثقة أن الشخصية ستترك أثرا كبيرا بنفوسكم وستحبون «الشيخ مالك» بالحارة الدمشقية الجميلة، مستدركة: أما أمل عرفة فسأكشف لكم عن شخصيتها بالكواليس، انها ملكة حقيقية، تضفي جوا من المتعة والنشاط، لكنها عندما تدخل لأداء الشخصية فإنها تخدمها بكل تفاني، مدهشة، رائعة، ملكة، آمل ان تدخل شخصيتها بالعمل الى قلوبكم.

وعن الفنان خالد القيش قالت شربتجي: انه شريك نجاحات منذ سنين مضت، فنان صاحب المهام الصعبة، بهذا العمل ستكرهونه جدا، وهذا الكره سيكون بقدر اتقانه لدوره ببراعة.

وختمت شربتجي تصريحاتها التي اعتبرها كثيرون ترويج للمسلسل من خلال البوسترات التشويقية والاشادة بأبطاله مرفقة ذلك بتعليق يصف العمل: «جربنا نخلق من خلال العمل حكاية شعبية مشوقة من قلب دمشق من خلال حبكة شيقة مع نجوم كبار النجوم السوريين، نأمل مشاهدتكم واعجابكم وتقييماتكم للعمل، خاصة وان البيئة مختلفة، القصة مختلفة، والبيئة الشامية هي دراما سورية وعربية لا منافس لها في الوطن العربي، وعلينا أن ندعمها ونقويها ونقف معها، وهناك دراما معربة فيها ابطال سوريين واعتبره لون محبب للناس وفيها فنانين سوريين».

الجدير ذكره أن «مربى العز» عمل شامي يتحدث عن كيفية تطوير الأخلاق عبر السنوات، والتطرق إلى التأسيس الذي تم عليه بناء هذه الأخلاق، وهو من بطولة: عباس النوري، سوزان نجم الدين، أمل عرفة، وفاء موصللي، محمود نصر، أسامة الروماني، نادين خوري وآخرون، ومن تأليف الكاتب علي معين صالح.