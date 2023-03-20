أصدرت وزارة العدل بياناً بشأن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية المزمع عقده يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس في تمام الساعة 6.45 مساء التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن في منطقة مبارك العبدالله الجابر خلف أرض المعارض.



والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة أن يتقدم الى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته.



وبهذه المناسبة الكريمة، ترفع وزارة العدل أصدق التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير، وإلى سمو ولي العهد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله، وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية.



كما تهنئ الوزارة كافة المواطنين والمقيمين والأمتين الإسلامية والعربية بقدوم شهر رمضان المبارك، داعية الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويتم نعمته على ربوع وطننا العزيز.